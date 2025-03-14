Звезда Ворониных Волкова намекнула на развод с мужем спустя 15 лет брака

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Екатерина Волкова, известная по роли Веры в сериале "Воронины", заинтриговала публику, рассказав о серьёзных переменах в жизни.

Фото: https://vk.com/volkovaofficial by ВК-аккаунт Екатерины Волковой is licensed under public doman Актриса Екатерина Волкова

43-летняя Екатерина Волкова разместила в социальных сетях снимок с паспортами из загса и заявила о неких значимых переменах.

Звезда "Ворониных" призналась, что переходит на новый этап, который делит её жизнь на "до и после".

"С одной стороны, шаг вперед, новый этап и все дела, а с другой — полная неизвестность и легкая тревога. Пока без деталей, просто держите за меня пальчики", — объяснила актриса.

Подписчики Волковой остались в недоумении. Самая распространённая версия — развод с мужем, с которым актриса прожила в браке 15 лет.

Волкова замужем за Андреем Карповым с 2010 года. У супругов есть 14-летняя дочь Елизавета.

Уточнения

«Воро́нины» — российский комедийный сериал, адаптация американского ситкома «Все любят Рэймонда» с 1 по 10 сезоны, оригинальный российский ситком с 11 по 24 сезоны.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.