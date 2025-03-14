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Звезда Ворониных Волкова намекнула на развод с мужем спустя 15 лет брака

0:58
Шоу-бизнес

Актриса Екатерина Волкова, известная по роли Веры в сериале "Воронины", заинтриговала публику, рассказав о серьёзных переменах в жизни.

Актриса Екатерина Волкова
Фото: https://vk.com/volkovaofficial by ВК-аккаунт Екатерины Волковой is licensed under public doman
Актриса Екатерина Волкова

43-летняя Екатерина Волкова разместила в социальных сетях снимок с паспортами из загса и заявила о неких значимых переменах.

Звезда "Ворониных" призналась, что переходит на новый этап, который делит её жизнь на "до и после".

"С одной стороны, шаг вперед, новый этап и все дела, а с другой — полная неизвестность и легкая тревога. Пока без деталей, просто держите за меня пальчики", — объяснила актриса.

Подписчики Волковой остались в недоумении. Самая распространённая версия — развод с мужем, с которым актриса прожила в браке 15 лет.

Волкова замужем за Андреем Карповым с 2010 года. У супругов есть 14-летняя дочь Елизавета.

Уточнения

«Воро́нины» российский комедийный сериал, адаптация американского ситкома «Все любят Рэймонда» с 1 по 10 сезоны, оригинальный российский ситком с 11 по 24 сезоны. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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