Звезда Ворониных Волкова намекнула на развод с мужем спустя 15 лет брака

Актриса Екатерина Волкова, известная по роли Веры в сериале "Воронины", заинтриговала публику, рассказав о серьёзных переменах в жизни.
43-летняя Екатерина Волкова разместила в социальных сетях снимок с паспортами из загса и заявила о неких значимых переменах.
Звезда "Ворониных" призналась, что переходит на новый этап, который делит её жизнь на "до и после".
"С одной стороны, шаг вперед, новый этап и все дела, а с другой — полная неизвестность и легкая тревога. Пока без деталей, просто держите за меня пальчики", — объяснила актриса.
Подписчики Волковой остались в недоумении. Самая распространённая версия — развод с мужем, с которым актриса прожила в браке 15 лет.
Волкова замужем за Андреем Карповым с 2010 года. У супругов есть 14-летняя дочь Елизавета.
«Воро́нины» — российский комедийный сериал, адаптация американского ситкома «Все любят Рэймонда» с 1 по 10 сезоны, оригинальный российский ситком с 11 по 24 сезоны.
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