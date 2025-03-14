В ХМАО всполыхнул ресторан, амбассадором которого является Сосо Павлиашвили

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В Нижневартовске загорелся грузинский ресторан "Хочу пури", бренд которого представляет певец Сосо Павлиашвили.

Фото: https://vk.com/sosopavliashviliofficialclub by ВК-аккаунт Сосо Павлиашвили is licensed under public doman Певец Сосо Павлиашвили

Амбассадором франшизы ресторана "Хочу пури" в ХМАО является Сосо Павлиашвили.

Ранее певец Сосо Павлиашвили объяснил свои требования в райдере вина за 40 тысяч рублей.

Как сообщает URA.RU, пожар в здании ресторана удалось быстро локализовать. Прибывшие на место сотрудники МЧС ликвидировали возгорание на шести "квадратах".

Из помещения оперативно эвакуировались 30 человек. Жертв и пострадавших удалось избежать. Дознаватели ведомства будут расследовать инцидент, выясняя причину пожара.

Уточнения

Ио́сиф Рами́нович (Сосо) Павлиашви́ли (груз. იოსებ (სოსო) რამინის ძე პავლიაშვილი; род. 29 июня 1964, Тбилиси, Грузинская ССР, СССР) — советский, грузинский и российский эстрадный певец, композитор.



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