В ХМАО всполыхнул ресторан, амбассадором которого является Сосо Павлиашвили

В Нижневартовске загорелся грузинский ресторан "Хочу пури", бренд которого представляет певец Сосо Павлиашвили.
Амбассадором франшизы ресторана "Хочу пури" в ХМАО является Сосо Павлиашвили.
Ранее певец Сосо Павлиашвили объяснил свои требования в райдере вина за 40 тысяч рублей.
Как сообщает URA.RU, пожар в здании ресторана удалось быстро локализовать. Прибывшие на место сотрудники МЧС ликвидировали возгорание на шести "квадратах".
Из помещения оперативно эвакуировались 30 человек. Жертв и пострадавших удалось избежать. Дознаватели ведомства будут расследовать инцидент, выясняя причину пожара.
Ио́сиф Рами́нович (Сосо) Павлиашви́ли (груз. იოსებ (სოსო) რამინის ძე პავლიაშვილი; род. 29 июня 1964, Тбилиси, Грузинская ССР, СССР) — советский, грузинский и российский эстрадный певец, композитор.
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