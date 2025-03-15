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Пригожин встал на защиту Пугачёвой: вот почему уехавших артистов нельзя лишать званий

0:43
Шоу-бизнес

Некоторые депутаты призывали лишить званий эмигрировавших или просто критикующих СВО артистов, в том числе Аллу Пугачёву и Лию Ахеджакову, однако Иосиф Пригожин считает странной и бессмысленной эту идею. Своим мнением продюсер поделился с NEWS.ru.

Алла Пугачёва
Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Алла Пугачёва

"Если возьмём Пугачёву, многие награды ей дали ещё в период Советского Союза. В чём смысл отмены наград — не понимаю", — сказал Пригожин.

Концертный директор Сергей Лавров разделил его точку зрения. Он вспомнил роли Лии Ахеджаковой в "Служебном романе", "Иронии судьбы" и других фильмах и сказал, что их невозможно ничем перечеркнуть.

Уточнения

Ио́сиф И́горевич Приго́жин (род. 2 апреля 1969, Махачкала) — российский музыкальный продюсер, бизнесмен, лауреат премий: «Овация» как лучший «Продюсер года», «Лучший продюсер десятилетия» по версии телеканала «МУЗ-ТВ», «Лучший бизнесмен года».

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991), лауреат Государственной премии Российской Федерации (1995).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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