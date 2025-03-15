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Признание в Милане: Курбан Омаров не понимает, как молодая жена Валерия могла в него влюбиться

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Шоу-бизнес

Курбан Омаров и его жена Валерия Омарова съездили в Милан и поделились с поклонниками множеством романтичных, а порой и забавных видео. В одном из них Валерия ела мороженое в вафельном рожке, а голос её мужа за кадром делал ей комплимент и заодно смеялся над собой.

Милан
Фото: flickr.com by kuhnmi, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Милан

"Как такая красивая прибилась ко мне? Ты слепая была, что ли? Ничего не видела? Как так получилось, что мне досталась?" — спросил Омаров.

Валерия со смехом отреагировала на шутку мужа, который старше её на 21 год, и сказала, что любит его. Он ответил, что тоже её любит, но всё же не понимает, как так вышло.

"Обожаю юмор моего мужа, а ещё я невероятно рада, что сквозь года мы только приумножили наши чувства и с таким же трепетом относимся друг к другу", — написала Валерия.

Уточнения

Мила́н (итал. Milano [miˈlaːno], ломб. Milan [miˈlãː], нем. Mailand [ˈmaɪ̯lant], лат. Mediolanum — в центре равнины) — главный город северной Италии.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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