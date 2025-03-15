Строже некуда: Мария Киселёва рассказала о секретном требовании на отборе в шоу Слабое звено

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Мария Киселёва призналась, что попробовать себя в качестве ведущей программы "Слабое звено" её заставило желание попробовать что-то новое в жизни. Именно по этой причине она решила попытать удачи и пошла на кастинг.

Фото: flickr.com by Nayu Kim, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Мониторы

По словам Марии, её утвердили, потому что она строго выполняла все требования, которые ей озвучили перед кастингом. Одно из них заключалось в том, что она не должна была сохранять серьёзное лицо. Даже лёгкая улыбка была под запретом.

Став ведущей "Слабого звена", Киселёва с огорчением заметила, что её стали воспринимать в первую очередь в этой роли, забыв о её заслугах в спорте, а ведь она, кроме всего прочего, трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию.

"Меня это так расстраивало. Было такое странное ощущение, что как же так, ты 20 лет посвятил этой большой длинной дороге для того, чтобы зайти на этот олимп, а здесь получилось, что ты столько не отработал, а популярность выше, чем там", — приводит слова Марии 1tv.ru.

Уточнения

Мари́я Алекса́ндровна Киселёва (род. 28 сентября 1974, Куйбышев) — российская синхронистка, трёхкратная чемпионка Олимпийских игр, трёхкратная чемпионка мира, девятикратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта (2000), телеведущая и актриса. Депутат Московской городской думы VII и VIII созыва.



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