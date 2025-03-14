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Самая красивая ложь года: что скрывает сериал The Americas

2:26
Шоу-бизнес

Документальный сериал The Americas, озвученный Тoмом Хэнксом, обещает зрителю великое путешествие: от Новой Англии до самого юга Патагонии. Масштаб потрясает — пять лет съёмок, более 180 экспедиций, уникальные кадры дикой природы, снятые впервые. С технической стороны проект — настоящий шедевр, и камера захватывает всё: от боя мустангов на фоне закатного ветра до волшебства светлячков в лесах Аппалачей.

Горилла в природе
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Горилла в природе

Но за этим кинематографическим великолепием кроется тревожное ощущение фальши.

Природа как сказка, а не как правда

С первых минут становится понятно, что The Americas - это документалка не о тревогах, а о умилении. Хищники тут больше похожи на неловких героев диснеевских мультиков, а окружающий мир — на глянцевый альбом для вдохновения. Нет реальной боли, нет угроз, почти нет упоминаний о разрушительном влиянии человека на планету. Вместо честного разговора — лёгкий убаюкивающий тон.

Сокол, барсук, медведица — все они наделены человеческими чертами, им приписываются "настроения", "решения" и даже "судьбы". Всё это мило, но создаёт ощущение, что достаточно "стараться" — и даже вымирающие виды справятся. А ведь это не так.

Мир горит — но нам показывают фейерверк

На фоне реальности, в которой климатический кризис всё чаще замалчивается, а правительства стирают упоминания о нём с сайтов, подобный подход выглядит особенно опасным. Когда корпорации возвращаются к нефти и газу, а борьба за климат затухает, такие фильмы должны быть не просто красивыми, но и ответственными.

Да, от документалки с голосом Тома Хэнкса не требуется агрессивной пропаганды. Но когда шоу надевает розовые очки и затыкает уши, игнорируя горящую вокруг реальность, это уже не наивность — это самообман.

Красота без правды — это тоже ложь

The Americas - это эстетика без экологии. Это шоу, которое хочется смотреть, но после него становится тревожно. Не от увиденного, а от того, что остаётся за кадром.

Природа действительно прекрасна, и её стоит снимать с любовью. Но сегодня любить природу — значит говорить правду. Даже если она пугает.

Уточнения

Телесериа́л (англ. Television series) — термин, используемый различными телеорганизациями для обозначения художественных телепередач с открытым (отсутствие «финальной точки») или частично завершённым сюжетом, а также для многосерийных телефильмов (состоящих обычно из большого числа серий, например по версии Американской телеакадемии — не менее чем из шести серий) или циклов многосерийных телефильмов.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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