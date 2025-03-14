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Загадочная смерть Джина Хэкмана: дочь раскрыла тревожные подробности

2:30
Шоу-бизнес

Голливуд потрясён: легендарный актёр Джин Хэкман и его супруга Бетси Аракава были обнаружены мертвыми в своём доме в Нью-Мексико. Обстоятельства трагедии остаются неясными, и следствие продолжает искать ответы.

Джин Хэкмен 2008 год
Фото: Designed by Wikimedia, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Джин Хэкмен 2008 год

Девять дней тишины: тревожная находка

Супругов не видели уже несколько дней, и соседи начали беспокоиться. В результате дом был вскрыт, и тела Хэкмана и Аракавы были найдены внутри. Судя по всему, они пролежали без признаков жизни как минимум девять дней. На первый взгляд, никаких следов насилия обнаружено не было.

Первая версия — утечка газа

После того как дочь актёра, Элизабет Джин, сообщила о своих подозрениях, в СМИ появилась версия о возможной утечке газа. Элизабет утверждала, что причиной могла стать "токсичная пара" — и это заявление вызвало новую волну интереса к делу. В дом пригласили специалистов из газовой службы для проверки.

Газовая компания нашла неисправности, но не смертельные

Специалисты выявили небольшую утечку газа на одной из конфорок кухонной плиты. Однако они подчёркивают: её объёма было недостаточно для того, чтобы стать причиной смерти. Также были найдены несоответствия в монтаже газовых каминов и водонагревателя. Тем не менее, ни одна из этих проблем не представляла серьёзной угрозы.

Официальные причины смерти пока не установлены

На данный момент официальной версии случившегося нет. Следователи ждут результатов токсикологических экспертиз и дополнительных исследований, которые могут пролить свет на причины гибели пары. Вполне возможно, что смерть наступила по естественным причинам, но окончательный вердикт будет дан позже.

Потеря великого актёра

Джин Хэкман — обладатель двух премий "Оскар" и звезда таких фильмов, как "Французский связной", "Непрощённый" и "Миссис Даутфайр". Он давно ушёл из кино, но для многих остался символом классической Голливуда. Его смерть стала ударом для поклонников по всему миру.

Прощание с эпохой

Хэкман и Аракава прожили вместе более 30 лет, храня личную жизнь вдали от публичности. Их трагическая смерть вызывает сочувствие и уважение: мир потерял не только талантливого актёра, но и человека, который был верен себе до конца.

Уточнения

Ю́джин А́ллен (Джин) Хэ́кмен (англ. Eugene Allen «Gene» Hackman; 30 января 1930, Сан-Бернардино, Калифорния — около 18 февраля 2025, Санта-Фе) — американский актёр и писатель.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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