Загадочная смерть Джина Хэкмана: дочь раскрыла тревожные подробности

Голливуд потрясён: легендарный актёр Джин Хэкман и его супруга Бетси Аракава были обнаружены мертвыми в своём доме в Нью-Мексико. Обстоятельства трагедии остаются неясными, и следствие продолжает искать ответы.
Супругов не видели уже несколько дней, и соседи начали беспокоиться. В результате дом был вскрыт, и тела Хэкмана и Аракавы были найдены внутри. Судя по всему, они пролежали без признаков жизни как минимум девять дней. На первый взгляд, никаких следов насилия обнаружено не было.
После того как дочь актёра, Элизабет Джин, сообщила о своих подозрениях, в СМИ появилась версия о возможной утечке газа. Элизабет утверждала, что причиной могла стать "токсичная пара" — и это заявление вызвало новую волну интереса к делу. В дом пригласили специалистов из газовой службы для проверки.
Специалисты выявили небольшую утечку газа на одной из конфорок кухонной плиты. Однако они подчёркивают: её объёма было недостаточно для того, чтобы стать причиной смерти. Также были найдены несоответствия в монтаже газовых каминов и водонагревателя. Тем не менее, ни одна из этих проблем не представляла серьёзной угрозы.
На данный момент официальной версии случившегося нет. Следователи ждут результатов токсикологических экспертиз и дополнительных исследований, которые могут пролить свет на причины гибели пары. Вполне возможно, что смерть наступила по естественным причинам, но окончательный вердикт будет дан позже.
Джин Хэкман — обладатель двух премий "Оскар" и звезда таких фильмов, как "Французский связной", "Непрощённый" и "Миссис Даутфайр". Он давно ушёл из кино, но для многих остался символом классической Голливуда. Его смерть стала ударом для поклонников по всему миру.
Хэкман и Аракава прожили вместе более 30 лет, храня личную жизнь вдали от публичности. Их трагическая смерть вызывает сочувствие и уважение: мир потерял не только талантливого актёра, но и человека, который был верен себе до конца.
Ю́джин А́ллен (Джин) Хэ́кмен (англ. Eugene Allen «Gene» Hackman; 30 января 1930, Сан-Бернардино, Калифорния — около 18 февраля 2025, Санта-Фе) — американский актёр и писатель.
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