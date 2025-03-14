Рэйчел Зеглер довела Disney до отмены премьеры

2:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Студия Disney отказалась от масштабной голливудской премьеры фильма "Белоснежка", которая ранее планировалась в Лос-Анджелесе. Вместо привычного звездного выхода на красную дорожку компания ограничится закрытым форматом мероприятия, допуская лишь штатных фотографов и аккредитованных представителей прессы.

Фото: личный аккаунт "disney" в Instagram Рэйчел Зеглер

Премьера фильма состоится 21 марта 2025 года, но, по словам инсайдеров, внимание к фильму в связи с продолжающимися спорами вокруг кастинга и изменений сюжета стало одной из причин пересмотра формата.

Рэйчел Зеглер и волна критики

Одним из самых обсуждаемых моментов стало участие актрисы Рэйчел Зеглер в роли Белоснежки. Ранее она в интервью выразила недовольство классической версией истории, назвав мультфильм 1937 года "устаревшим" и "страшным". Кроме того, актриса раскритиковала образ Принца, заявив, что "ей не нужна любовь мужчины для завершения её истории". Эти высказывания вызвали бурю негодования в соцсетях и разделили аудиторию на два лагеря — сторонников обновления и защитников оригинала.

Новый взгляд на семерых гномов

Дополнительную волну дискуссий вызвало и переосмысление образов семи гномов. В новой версии персонажи — не обязательно гномы и вовсе не обязательно мужчины. В проекте представлены герои разной внешности, роста, этнической принадлежности и гендера.

Некоторые представители индустрии обвинили Disney в чрезмерной политкорректности, в то время как другие хвалят студию за попытку адаптировать классическую сказку к современным реалиям.

Европейская премьера — в замке

По данным источников, чтобы снизить градус напряжённости, Disney планирует провести торжественную европейскую премьеру фильма в Испании, в одном из старинных замков, придав событию атмосферу настоящей сказки. Этот шаг также поможет избежать возможных протестов и негативной реакции, с которыми могла бы столкнуться голливудская премьера.

Когда ждать "Белоснежку"

Несмотря на споры, премьера фильма "Белоснежка" состоится 21 марта 2025 года. Картина выйдет сразу в нескольких форматах — IMAX 2D и 3D, Dolby Cinema, 4DX, ScreenX и D-Box.

Студия уверена, что проект найдет свою аудиторию и станет очередной вехой в череде ремейков классических анимационных хитов Disney.

Уточнения

Walt Disney Pictures («Уо́лт Ди́сней Пи́кчерз») — американская киностудия развлекательного медиаконгломерата The Walt Disney Company со штаб-квартирой в Бербанк, штат Калифорния.



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