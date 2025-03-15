Седокова раскрыла правду: вот почему она отказалась дать интервью о смерти Тиммы за 10 миллионов рублей

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В последнее время в Сети распространилась информация о том, что Анна Седокова якобы попросила 10 миллионов рублей за интервью о её муже Янисе Тиммы, который покончил с собой. Певица отреагировала на эти слухи и заявила, что не она просила такую сумму, а ей её предлагали.

Фото: commons.wikimedia.org by Julia Revitt, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тучи над полем

Седокова написала в личном блоге, что такое предложение действительно было, но ей сейчас слишком тяжело говорить о случившемся с журналистами. Это неудивительно: страшная гибель Тиммы стала потрясением для Седоковой, знаменитость долго восстанавливалась и даже лежала в больнице.

"Я умею разговаривать лишь языком музыки сейчас. Могу лишь закрываться в студии и писать песни, выворачивая душу наизнанку. Это тот язык, на котором я сейчас хочу говорить", — написала Седокова.

Уточнения

А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев, Украинская ССР, СССР) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.