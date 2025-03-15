Другие мужчины даже не рассматривались: этот пунктик невестки Валерии помог ей влюбиться в Арсения Шульгина

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Лиана Шульгина — жена Арсения Шульгина, сына певицы Валерии. Невестка исполнительницы хита "Часики" пообщалась в личном блоге с подписчиками и приоткрыла тайну своих отношений с Арсением.

Фото: commons.wikimedia.org by Микола Василечко, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Две ромашки

Шульгина призналась, что никогда не интересовалась молодыми людьми, которые были чуть выше и тем более ниже её. Лиане всегда нравились высокие мужчины, а рост сына Валерии как раз составляет 183 сантиметра. Это было первое, на что обратила внимание Лиана, и только потом она начала узнавать будущего избранника как личность.

"Я 163 см, куда ниже меня? У меня пунктик на этот счёт, всегда хотела мужа 180+, не ниже", — написала Лиана.

Уточнения

Вале́рия (полное имя — Вале́рия Ю́рьевна Перфи́лова; имя при рождении — А́лла; род. 17 апреля 1968, Аткарск, Саратовская область, СССР) — советская и российская эстрадная певица, выпускница Аткарского музыкального вуза (1985).



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