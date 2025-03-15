Схватили Бога за бороду: Поплавская объяснила, почему голая вечеринка вызвала такой взрыв

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Яна Поплавская не может простить Филиппу Киркорову и Лолите Милявской "голую вечеринку". Актриса заявила, что их нужно было наказать ещё сильнее, и усомнилась в искренности звёзд, которые впоследствии извинялись.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Филипп Киркоров

"Если бы история была кулуарной, за закрытыми дверями — ну вы же не идёте к соседям выяснять, в каком они там виде, — это одно дело. Взрыв ещё произошёл потому, что эти люди решили, что они настолько схватили Бога за бороду, настолько у них всё схвачено, что — а мы вот так прилюдно!" — возмутилась Поплавская в интервью каналу "PROЖизнь".

Поплавская с сарказмом определила Киркорова как человека, помешанного на перьях и камнях, а про Лолиту сказала, что она в неприличном виде выступает на сцене. Кроме того, актриса выразила мнение, что единственное, что исполнители могли бы сделать, чтобы хоть как-то реабилитироваться, — это уехать из страны.

Уточнения

Я́на Евге́ньевна Попла́вская (род. 28 июня 1967, Москва) — советская и российская актриса театра и кино, теле- и радиоведущая, театральный педагог.



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