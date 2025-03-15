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Решение двух дебилов: Тишко довёл участников шоу Выживалити до слёз рассказом об аборте Анфисы Чеховой

1:20
Шоу-бизнес

Владимир Тишко участвует в экстремальном проекте "Выживалити", который могут выдержать только люди с очень крепкой психикой. Из-за постоянного физического, нервного и эмоционального напряжения он почувствовал желание поделиться с другими участниками своими тяжёлыми воспоминаниями об аборте Анфисы Чеховой.

Осенние листья на ветках
Фото: commons.wikimedia.org by Grzegorz Mleczek, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Осенние листья на ветках

Тишко прожил с Чеховой три года. У них были непростые отношения, поэтому Чехова не была уверена, что готова родить ребёнка. Между тем знаменитость забеременела и приняла решение сделать аборт. Владимир поначалу радовался, что у них появится ребёнок, но, узнав, что избранница не собирается его рожать, поддержал её в этом.

"Я её сам отвозил туда. Мы были там вместе в этот день. Это было решение двух дебилов. Решение, конечно, было… Немного катастрофическое. Единственное желание иметь ребёнка, и такая ситуация возникла только с ней. Больше у меня такого желания не было. Наверное, отголоски и осколки этого прошлого торчат где-то вот здесь", — сказал Тишко, показав на сердце, и не сдержал слёз.

Другие участники и ведущий были тронуты этим откровением, тоже прослезились и в знак поддержки обняли Владимира.

Уточнения

Влади́мир Анато́льевич Тишко́ (род. 25 декабря 1969, Балашов, Саратовская область) — российский актёр и телеведущий. Получил основную известность по роли в рекламе стирального порошка Tide (2002—2007) и телепрограмме «Москва: Инструкция по применению» на ТНТ (2003—2008).

Анфи́са Александровна Че́хова (имя при рождении Александра Александровна Корчунова; род. 21 декабря 1977, Москва, СССР) — российская теле- и радиоведущая.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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