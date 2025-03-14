Виктория Боня показала ужасные оскорбления, которые получает от женщин

Звезда "Дома-2" Виктория Боня похвасталась фигурой в купальнике и получила оскорбления от подписчиц.
Виктория Боня пожаловалась на ужасные оскорбления от женской части аудитории.
Модель разместила фото в купальнике и показала, как на снимки по-разному реагируют мужчины и женщины. Мужчины стали осыпать Боню комплиментами, а вот женщины стали выискивать во внешности звезды недостатки, оставляя негативные комментарии под фото.
К ситуации с пониманием отнеслась коллега Бони по телестройке Алёна Водонаева. Она назвала реакцию женщин стандартной.
"И заметьте, это длится на протяжении 20-ти лет. Значит всё хорошо", — поддержала Викторию Алёна.
Ранее Виктория Боня рассказала, почему в детстве считала себя гадким утёнком.
Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель и блогер.Актриса. Спортсмен.
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