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Виктория Боня показала ужасные оскорбления, которые получает от женщин

Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Виктория Боня похвасталась фигурой в купальнике и получила оскорбления от подписчиц.

Модель Виктория Боня
Фото: https://vk.com/victoriabonya by ВК-аккаунт Виктории Бони is licensed under public doman
Модель Виктория Боня

Виктория Боня пожаловалась на ужасные оскорбления от женской части аудитории.

Модель разместила фото в купальнике и показала, как на снимки по-разному реагируют мужчины и женщины. Мужчины стали осыпать Боню комплиментами, а вот женщины стали выискивать во внешности звезды недостатки, оставляя негативные комментарии под фото.

К ситуации с пониманием отнеслась коллега Бони по телестройке Алёна Водонаева. Она назвала реакцию женщин стандартной.

"И заметьте, это длится на протяжении 20-ти лет. Значит всё хорошо", — поддержала Викторию Алёна.

Ранее Виктория Боня рассказала, почему в детстве считала себя гадким утёнком.

Уточнения

Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель и блогер.Актриса. Спортсмен.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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