Егор Крид вышел из себя из-за нападок в интернете: как много больных на голову

Егор Крид откровенно поделился своими мыслями о хейте и злых комментариях, выразив удивление количеством негативных комментаторов в интернете.
Егор Крид эмоционально отреагировал на нападки со стороны хейтеров.
"До сих пор удивляюсь, как много больных на голову, злых, обиженных жизнью …. в инете", — выразил своё негодование артист.
Крид не понимает, для чего люди выливают грязь в комментариях. Он отметил, что хотя и привык к "сумасшедшему хейту" за свою активность, однако опасается за неокрепшие умы.
Ранее певица Нюша заговорила о воссоединении с Егором Кридом.
Его́р Крид (настоящее имя — Его́р Никола́евич Була́ткин; род. 25 июня 1994, Пенза) — российский певец, рэпер, автор песен, актёр, ютубер, стример и телеведущий.
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