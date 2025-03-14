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Егор Крид вышел из себя из-за нападок в интернете: как много больных на голову

0:42
Шоу-бизнес

Егор Крид откровенно поделился своими мыслями о хейте и злых комментариях, выразив удивление количеством негативных комментаторов в интернете.

Певец Егор Крид
Фото: https://vk.com/egorkreed by ВК-аккаунт Егора Крида is licensed under public doman
Певец Егор Крид

Егор Крид эмоционально отреагировал на нападки со стороны хейтеров.

"До сих пор удивляюсь, как много больных на голову, злых, обиженных жизнью …. в инете", — выразил своё негодование артист.

Крид не понимает, для чего люди выливают грязь в комментариях. Он отметил, что хотя и привык к "сумасшедшему хейту" за свою активность, однако опасается за неокрепшие умы.

Ранее певица Нюша заговорила о воссоединении с Егором Кридом.

Уточнения

Его́р Крид (настоящее имя — Его́р Никола́евич Була́ткин; род. 25 июня 1994, Пенза) — российский певец, рэпер, автор песен, актёр, ютубер, стример и телеведущий. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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