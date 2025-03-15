Волочкова объяснила, почему Николаеву нельзя называть мачехой Ариадны

Анастасия Волочкова недовольна тем, что телеведущую Елену Николаеву называют мачехой её дочери Ариадны.
Анастасия Волочкова очень возмущена тем фактом, что жена её экс-супруга вмешивается в дело организации свадьбы её дочери Ариадны.
Балерина заподозрила Елену Николаеву в попытках пропиариться на торжестве в честь бракосочетании её наследницы. Она посоветовала телеведущей заняться воспитанием своих сыновей.
То, что жену её экс-супруга называют мачехой её дочери, звезду балета тоже не устраивает.
"Мачеха — это когда мама умирает, но я жива", — отметила Анастасия.
Ранее Волочкова бурно отреагировала на слова Николаевой о том, что Ариадна хочет себе скромную свадьбу.
Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.
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