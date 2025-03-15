Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спортивное питание: незаменимый помощник или напрасная трата денег
Паркуешься на улице? Теперь можно заряжать электромобиль прямо от фонаря
5 гениальных советов по уборке в ванной комнате: не начинайте, пока не узнаете
Хотите крупный лук? Попробуйте китайский метод посадки
Как приготовить суп с фрикадельками в мультиварке — просто, быстро и вкусно
Эти цветы растут у вас в саду — а собака может из-за них пострадать
Хотите высыпаться? Избавьтесь от этих привычек перед сном
Долгожданный запуск Crew-10: астронавты Сунита Уильямс и Бутч Уилмор смогут вернуться на Землю
Казахская национальная одежда может войти в Книгу рекордов Гиннеса

Волочкова объяснила, почему Николаеву нельзя называть мачехой Ариадны

Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова недовольна тем, что телеведущую Елену Николаеву называют мачехой её дочери Ариадны.

Балерина Анастасия Волочкова
Фото: https://vk.com/volochkova_a by ВК-аккаунт Анастасии Волочковой is licensed under public doman
Балерина Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова очень возмущена тем фактом, что жена её экс-супруга вмешивается в дело организации свадьбы её дочери Ариадны.

Балерина заподозрила Елену Николаеву в попытках пропиариться на торжестве в честь бракосочетании её наследницы. Она посоветовала телеведущей заняться воспитанием своих сыновей.

То, что жену её экс-супруга называют мачехой её дочери, звезду балета тоже не устраивает.

"Мачеха — это когда мама умирает, но я жива", — отметила Анастасия.

Ранее Волочкова бурно отреагировала на слова Николаевой о том, что Ариадна хочет себе скромную свадьбу.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Забудьте старые пуховики! 5 курток, которые зададут стиль на всю весну
Красота и стиль
Забудьте старые пуховики! 5 курток, которые зададут стиль на всю весну Аудио 
Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок
Экономика и бизнес
Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок Аудио 
Страшно стареть? Это масло вернёт твоей коже молодость без дорогих процедур
Красота и стиль
Страшно стареть? Это масло вернёт твоей коже молодость без дорогих процедур Аудио 
Популярное
Секрет грецких орехов раскрыт — почему их нельзя есть просто так

Грецкие орехи — суперфуд, но не все знают, что их польза зависит от подготовки. Как правильно есть эти орехи, чтобы получить максимум питательных веществ?

Секрет грецких орехов раскрыт — почему их нельзя есть просто так
Забудьте о зелёном чае: найдена в 10 раз более полезная альтернатива — вот что удивит
Забудьте о зелёном чае: найдена в 10 раз более полезная альтернатива — вот что удивит
Слизни атакуют сад? Один простой способ решит проблему раз и навсегда
Необычный маринад делает свинину нежной, как в лучших ресторанах
Русский козырь. Су-35 стал неприятной неожиданностью для Запада Дмитрий Плотников От женского транспорта до забвения: неожиданная история провала электромобилей в XX веке Игорь Буккер Мститель убил нациста Ганула в Одессе. Идеология Украины порождает ненависть и войны Любовь Степушова
Обрезка деревьев весной: три главные ошибки, которые совершают все
Как приготовить пирог из лаваша с капустой за 30 минут
Не идеальные, но такие особенные: истории кошек, которые заслуживают второй шанс
Не идеальные, но такие особенные: истории кошек, которые заслуживают второй шанс
Последние материалы
Спортивное питание: незаменимый помощник или напрасная трата денег
Паркуешься на улице? Теперь можно заряжать электромобиль прямо от фонаря
5 гениальных советов по уборке в ванной комнате: не начинайте, пока не узнаете
Хотите крупный лук? Попробуйте китайский метод посадки
Как приготовить суп с фрикадельками в мультиварке — просто, быстро и вкусно
Эти цветы растут у вас в саду — а собака может из-за них пострадать
Хотите высыпаться? Избавьтесь от этих привычек перед сном
Волочкова объяснила, почему Николаеву нельзя называть мачехой Ариадны
Долгожданный запуск Crew-10: астронавты Сунита Уильямс и Бутч Уилмор смогут вернуться на Землю
Казахская национальная одежда может войти в Книгу рекордов Гиннеса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.