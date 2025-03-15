Волочкова объяснила, почему Николаеву нельзя называть мачехой Ариадны

Анастасия Волочкова недовольна тем, что телеведущую Елену Николаеву называют мачехой её дочери Ариадны.

Фото: https://vk.com/volochkova_a by ВК-аккаунт Анастасии Волочковой is licensed under public doman Балерина Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова очень возмущена тем фактом, что жена её экс-супруга вмешивается в дело организации свадьбы её дочери Ариадны.

Балерина заподозрила Елену Николаеву в попытках пропиариться на торжестве в честь бракосочетании её наследницы. Она посоветовала телеведущей заняться воспитанием своих сыновей.

То, что жену её экс-супруга называют мачехой её дочери, звезду балета тоже не устраивает.

"Мачеха — это когда мама умирает, но я жива", — отметила Анастасия.

Ранее Волочкова бурно отреагировала на слова Николаевой о том, что Ариадна хочет себе скромную свадьбу.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.



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