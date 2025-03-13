Садальский отреагировал на обвинение Пугачёвой в покушении на Бородина

Станислав Садальский прокомментировал заявления активиста Виталия Бородина, который заподозрил, что Алла Пугачёва готовила на него покушение.
Станислав Садальский с иронией отреагировал на обвинения в адрес Примадонны.
Он развил эту тему и заявил, что Максим Галкин* после предполагаемого убийства мог бы ещё позлорадствовать на трупом общественного деятеля.
"Кстати, Алла ещё за убийство Кеннеди не ответила! Осталось только узнать, знает ли она, кто такой Бородин?" — написал заслуженный артист РСФСР в "Живом журнале".
Ранее активист Виталий Бородин призвал следственные органы расследовать организацию покушения на него. В качестве подозреваемой он предложил Аллу Пугачёву.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991).
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