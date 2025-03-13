Садальский отреагировал на обвинение Пугачёвой в покушении на Бородина

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Станислав Садальский прокомментировал заявления активиста Виталия Бородина, который заподозрил, что Алла Пугачёва готовила на него покушение.

Фото: https://vk.com/allaprimadonna by ВК-аккаунт Аллы Пугачёвой is licensed under public doman Певица Алла Пугачёва

Станислав Садальский с иронией отреагировал на обвинения в адрес Примадонны.

Он развил эту тему и заявил, что Максим Галкин* после предполагаемого убийства мог бы ещё позлорадствовать на трупом общественного деятеля.

"Кстати, Алла ещё за убийство Кеннеди не ответила! Осталось только узнать, знает ли она, кто такой Бородин?" — написал заслуженный артист РСФСР в "Живом журнале".

Ранее активист Виталий Бородин призвал следственные органы расследовать организацию покушения на него. В качестве подозреваемой он предложил Аллу Пугачёву.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.