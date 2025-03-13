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Аккаунт Жириновского в Твиттере* внезапно ожил и сделал пугающее пророчество

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Шоу-бизнес

Социальные сети Владимира Жириновского неожиданно активизировались.

Владимир Жириновский даже с того света продолжает будоражить умы людей.

На этот раз покойный лидер ЛДПР удивил публику тем, что в его аккаунте "Твиттере"* (ныне Х*) появился новый интригующий пост, похожий на пророчество.

"В ближайшее время случится то, что изменит ход событий! Многие окажутся в шоке. Ждите", — гласит публикация в соцсетях умершего политика.

Ранее певец Игорь Николаев высказался о несбывшемся пророчестве Владимира Жириновского.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года

Уточнения

Влади́мир Во́льфович Жирино́вский (при рождении Эйдельште́йн; 25 апреля 1946, Алма-Ата, Казахская ССР, СССР — 6 апреля 2022, Москва, Россия) — советский и российский политический деятель.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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