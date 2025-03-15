От секса к душевным мукам: Нагиев иронично прокомментировал свой новый статус сигма-боя

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После выхода нашумевшей песни "Сигма-бой" россияне задались вопросом, кого из российских знаменитостей можно так назвать. В конце концов было отобрано несколько вариантов, и на первом месте оказался Дмитрий Нагиев. Он был официально признан главным сигма-боем России.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Дмитрий Нагиев

Сам Нагиев в ироничной форме прокомментировал эту новость. В беседе с RTVI он сказал, что не знает, радоваться ли ему или огорчаться из-за присвоения нового статуса.

"Раньше я признавался секс-символом, теперь — "сигма-бой". Я не совсем понимаю, что это — повышение в рейтинге или, в связи с возрастом, уже близко к отставке, но в любом случае, наверное, не так это плохо, несмотря на то что раньше мы стонали от секса, а теперь всё чаще в моём возрасте — от душевных мук. Всё равно я признателен горожанам за высокую оценку моих мест общего пользования", — заявил актёр.

Нагиев был признан сигма-боем из-за его характера одиночки, которому нет дела до общественного мнения. Вторым сигма-боем страны объявили Егора Крида.

Уточнения

Дми́трий Влади́мирович Наги́ев (род. 4 апреля 1967, Ленинград) — советский и российский шоумен, актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, теле- и радиоведущий (ведущий развлекательных программ), певец и музыкант.



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