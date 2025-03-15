Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лучше землёй натираться: Гузеева жёстко высмеяла мужчин за 50, ищущих любовь молоденьких
Готовим немясные котлеты, которые влюбляют с первого укуса
Чернота на серебре? Эти методы вернут блеск в два счета
Как снизить шум шипованных шин – простые и эффективные методы
Развод отменяется?: певица Алекса удалила пост о расставании с мужем
Фантастический организм в Париже: разбираемся с феноменом "капли"
После скандала с Андреасяном: Лебедев встал на защиту режиссёра и разгромил Тарковского
Масло не поможет: как на самом деле нужно удалять клеща — запомните, это важно
Когда детали имеют значение? Завод-малыш стал гигантом оборонной промышленности Франции

От секса к душевным мукам: Нагиев иронично прокомментировал свой новый статус сигма-боя

1:10
Шоу-бизнес

После выхода нашумевшей песни "Сигма-бой" россияне задались вопросом, кого из российских знаменитостей можно так назвать. В конце концов было отобрано несколько вариантов, и на первом месте оказался Дмитрий Нагиев. Он был официально признан главным сигма-боем России.

Дмитрий Нагиев
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Дмитрий Нагиев

Сам Нагиев в ироничной форме прокомментировал эту новость. В беседе с RTVI он сказал, что не знает, радоваться ли ему или огорчаться из-за присвоения нового статуса.

"Раньше я признавался секс-символом, теперь — "сигма-бой". Я не совсем понимаю, что это — повышение в рейтинге или, в связи с возрастом, уже близко к отставке, но в любом случае, наверное, не так это плохо, несмотря на то что раньше мы стонали от секса, а теперь всё чаще в моём возрасте — от душевных мук. Всё равно я признателен горожанам за высокую оценку моих мест общего пользования", — заявил актёр.

Нагиев был признан сигма-боем из-за его характера одиночки, которому нет дела до общественного мнения. Вторым сигма-боем страны объявили Егора Крида.

Уточнения

Дми́трий Влади́мирович Наги́ев (род. 4 апреля 1967, Ленинград) — советский и российский шоумен, актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, теле- и радиоведущий (ведущий развлекательных программ), певец и музыкант.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Весеннее опрыскивание винограда: ошибка, которая стоит вам урожая
Садоводство, цветоводство
Весеннее опрыскивание винограда: ошибка, которая стоит вам урожая Аудио 
Кухонные антитренды 2025: что не стоит использовать в интерьере
Недвижимость
Кухонные антитренды 2025: что не стоит использовать в интерьере Аудио 
Клопы сбегут сами: три растения, которые решат проблему без химии
Недвижимость
Клопы сбегут сами: три растения, которые решат проблему без химии Аудио 
Популярное
Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок

Европа ускоряет дедолларизацию и ограничивает использование доллара. Какие страны уже приняли меры, и что это значит для мировой экономики?

Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок
Смеситель, который работает вечно: секрет, о котором молчат продавцы
Смеситель, который работает вечно: секрет, о котором молчат продавцы
Хитрый трюк водителей раскрыт: почему глушение двигателя при остановке ГАИ может привести к проблемам
Не хочешь угробить двигатель? Запомни этот простой лайфхак про моторное масло
Курская ловушка: почему США и РФ играют в координацию, пока Украина теряет целые подразделения? Дмитрий Плотников От женского транспорта до забвения: неожиданная история провала электромобилей в XX веке Игорь Буккер Мститель убил нациста Ганула в Одессе. Идеология Украины порождает ненависть и войны Любовь Степушова
Автохамы и их кара: как дворники превратились в новый способ уличного возмездия
Как убрать запах алкоголя, если за руль нужно уже утром
Жимолость будет усыпана ягодами, если вовремя внести это удобрение
Жимолость будет усыпана ягодами, если вовремя внести это удобрение
Последние материалы
Лучше землёй натираться: Гузеева жёстко высмеяла мужчин за 50, ищущих любовь молоденьких
Готовим немясные котлеты, которые влюбляют с первого укуса
Чернота на серебре? Эти методы вернут блеск в два счета
Как снизить шум шипованных шин – простые и эффективные методы
Развод отменяется?: певица Алекса удалила пост о расставании с мужем
Фантастический организм в Париже: разбираемся с феноменом "капли"
От секса к душевным мукам: Нагиев иронично прокомментировал свой новый статус сигма-боя
После скандала с Андреасяном: Лебедев встал на защиту режиссёра и разгромил Тарковского
Масло не поможет: как на самом деле нужно удалять клеща — запомните, это важно
Когда детали имеют значение? Завод-малыш стал гигантом оборонной промышленности Франции
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.