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Ида Галич рассказала о дочери её возлюбленного: идеальный отец девчонок

0:43
Шоу-бизнес

Блогер Ида Галич обратилась к дочери своего жениха Олега Ледвича.

Блогер Ида Галич с женихом
Фото: https://t.me/GALICH_onok by Телеграм-канал Иды Галич is licensed under public doman
Блогер Ида Галич с женихом

Ида Галич рассказала, что у е возлюбленного есть дочь Анюта. Девочка празднует день рождения.

"Неудивительно, что в нашу пару с Олегом пришла тоже малышка. Он идеальный отец девчонок", — написала Ида в своём Telegram-канале

Галич охарактеризовала избранника как заботливого, доброго и чуткого.

Блогер пожелала девочке здоровья и чудес.

Ранее сообщалось, что беременная Ида Галич устроила самое необычное гендер-пати. Пол своего малыша звезда Интернета выяснила, путешествуя по Антарктиде.

Уточнения

И́да Васи́льевна Га́лич (род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица и блогер.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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