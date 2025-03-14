Ида Галич рассказала о дочери её возлюбленного: идеальный отец девчонок

Блогер Ида Галич обратилась к дочери своего жениха Олега Ледвича.
Ида Галич рассказала, что у е возлюбленного есть дочь Анюта. Девочка празднует день рождения.
"Неудивительно, что в нашу пару с Олегом пришла тоже малышка. Он идеальный отец девчонок", — написала Ида в своём Telegram-канале
Галич охарактеризовала избранника как заботливого, доброго и чуткого.
Блогер пожелала девочке здоровья и чудес.
Ранее сообщалось, что беременная Ида Галич устроила самое необычное гендер-пати. Пол своего малыша звезда Интернета выяснила, путешествуя по Антарктиде.
И́да Васи́льевна Га́лич (род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица и блогер.
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