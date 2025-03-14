Алёна Водонаева эмоционально отчитала горе-матерей: зачем вы рожаете?

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева призвала неблагополучных матерей отказаться от деторождения.

Фото: flickr.com by Thomas Pompernigg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Беременность

Алёна Водонаева эмоционально и нецензурно отреагировала на новость о смерти двухлетнего мальчика, случившейся по вине его горе-матери.

"Просто …. (зачем) вы рожаете?" — написала звезда телестройки в социальных сетях.

Она посоветовала таким нерадивым матерям не заводить детей.

"Здоровые благополучные женщины часто не могут забеременеть, выносить, родить", — отметила Алёна.

Водонаеву возмутило то, что лучше всего размножаются "бомжи и маргиналы".

Ранее Алёна Водонаева похвасталась красивым и высоким сыном Богданом.

Уточнения

Алёна Ю́рьевна Водона́ева (имя при рождении — Елена; c 2023 — Алёна; род. 2 июля 1982, Тюмень) — бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», экс-телеведущая, журналистка, писательница, фотомодель, блогер.



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