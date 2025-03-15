Анна Семенович показала, что они с женихом едят на завтрак

Певица Анна Семенович показала свой сбалансированный завтрак с женихом Денисом Шреером.
Анна Семенович опубликовала в социальных сетях видео, на котором показывает свой завтрак. За сервированным на двоих столе было представлено несколько продуктов питания.
"Вот так красиво завтракаем", — отметила певица под кадрами.
Экс-солистка группы "Блестящие" показала, что по утрам они с возлюбленным едят омлет, бородинский хлеб, солёную рыбу, овощи, колбасу и сыр.
Ранее Ольга Бузова призналась, что на гастролях позволяет себе есть нездоровую пищу. Звезда "Дома-2" балует себя лапшой быстрого приготовления и ход-догами, купленным на автозаправочной станции.
Анна Григорьевна Семено́вич (род. 1 марта 1980, Москва) — российская актриса, эстрадная певица, Мастер спорта России международного класса, фигуристка, теле- и радиоведущая. Солистка группы «Блестящие» (2003—2007).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Грецкие орехи — суперфуд, но не все знают, что их польза зависит от подготовки. Как правильно есть эти орехи, чтобы получить максимум питательных веществ?