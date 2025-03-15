Анна Семенович показала, что они с женихом едят на завтрак

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Анна Семенович показала свой сбалансированный завтрак с женихом Денисом Шреером.

Фото: https://vk.com/official_semenovich by ВК-аккаунт Анны Семенович is licensed under public doman Певица Анна Семенович с женихом

Анна Семенович опубликовала в социальных сетях видео, на котором показывает свой завтрак. За сервированным на двоих столе было представлено несколько продуктов питания.

"Вот так красиво завтракаем", — отметила певица под кадрами.

Экс-солистка группы "Блестящие" показала, что по утрам они с возлюбленным едят омлет, бородинский хлеб, солёную рыбу, овощи, колбасу и сыр.

Ранее Ольга Бузова призналась, что на гастролях позволяет себе есть нездоровую пищу. Звезда "Дома-2" балует себя лапшой быстрого приготовления и ход-догами, купленным на автозаправочной станции.

Уточнения

Анна Григорьевна Семено́вич (род. 1 марта 1980, Москва) — российская актриса, эстрадная певица, Мастер спорта России международного класса, фигуристка, теле- и радиоведущая. Солистка группы «Блестящие» (2003—2007).



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