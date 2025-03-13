Джиджи Хадид покинула Нью-Йорк: зачем супермодель вернулась в сельскую Пенсильванию?

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Джиджи Хадид делится откровениями о жизни на ферме в Пенсильвании после стресса от славы в Нью-Йорке. Как она обрела покой? Узнайте больше!

Фото: https://vk.com/gigi_hadid by ВК-аккаунт Джиджи Хадид is licensed under public doman Модель Джиджи Хадид

Джиджи Хадид дефилирует по подиумам и снимается в рекламных кампаниях во всех мировых столицах моды, но когда дело доходит до её дома, супермодель возвращается в милый уединённый фермерский дом в сельской Пенсильвании.

До пандемии COVID-19 Хадид жила в Нью-Йорке, но, как она сказала в новом интервью, настал момент, когда внимания стало слишком много, улицы заполонили фотографы, и ей пришлось уехать.

Теперь её обитель — это современный низкий дом с большими окнами, расположенный в лесу. Она живёт там со своей дочерью Кхай, которую она с любовью воспитывает вместе с бывшим мужем Зейном Маликом.

"Дошло до того, что у меня было по три выходных в неделю, и я три дня не выходила из дома. Это очень тяжело", — сказала Хадид, вспоминая, как ей было тревожно из-за того, что она постоянно находилась в центре внимания и каждый её шаг анализировали.

Уточнения

Джеле́на Ну́ра «Джи́джи» Хади́д (англ. Jelena Noura «Gigi» Hadid; род. 23 апреля 1995, Лос-Анджелес) — американская супермодель палестино-голландского происхождения, одна из самых высокооплачиваемых моделей мира.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.