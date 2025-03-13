Не такая, как все: Любовь Успенская рассказала о новом хобби дочери

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Певица Любовь Успенская похвасталась необычным увлечением дочери Татьяны Плаксиной.

Фото: https://vk.com/luba_uspenskaya_official by ВК-аккаунт Любови Успенской is licensed under public doman Певица Любовь Успенская с дочерью Татьяной Плаксиной

Любовь Успенская опубликовала в социальных сетях видео, на котором её дочь Татьяна Плаксина танцует на шесте.

Королеву русского шансона восхитили успехи дочери в освоении нового хобби.

Певица призналась, что дочь ей доставила много горя, однако она же и радовала её своим трудолюбием.

"Она умеет посвящать свое время хорошим делам: танцевать, петь, сочинять музыку. Не бездельничает, как многие молодые люди, проводя досуг в клубах и на тусовках", — похвалила наследницу певица.

Исполнительница хита "Кабриолет" уверена, что её Танечка не такая как все. Она выразила уверенность в том, что все сложности остались в прошлом.

Уточнения

Любо́вь За́лмановна Успе́нская (урождённая Си́цкер; род. 24 февраля 1954, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская, российская и американская певица, исполнительница городских романсов и русского шансона.



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