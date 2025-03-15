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Таинственный поклонник и новое кольцо: Алсу готова снова выйти замуж, но при одном условии

0:59
Шоу-бизнес

На пресс-завтраке "Премии МУЗ-ТВ 2025. Легенда" Алсу рассказала, что готова снова выйти замуж, но только если у неё случится взаимная любовь.

Розы на фоне моря
Фото: unsplash.com by Albert Dera, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Розы на фоне моря

Не раскрывая подробностей и не называя имени своего нового поклонника, Алсу призналась, что две недели назад у неё состоялось свидание. Кроме того, на правом безымянном пальце знаменитости появилось новое кольцо в виде змейки. Оно не похоже на помолвочное, но вполне возможно, что это подарок того самого мужчины, с которым Алсу встретилась. Впрочем, она не стала уточнять, продолжает ли с ним общаться.

Певица долго приходила в себя после развода с Яном Абрамовым. Расставание после 18 лет брака стало потрясением для Алсу, однако она понимала, что это было необходимо, и позже рассказывала, что почувствовала себя свободной, счастливой и полной сил и энергии.

Уточнения

Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса. Заслуженная артистка РФ (2018), народная артистка Республики Татарстан (2010), народная артистка Республики Башкортостан (2019).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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