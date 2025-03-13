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Ксения Собчак в Куршавеле высмеяла Ксению Бородину с женихом

0:54
Шоу-бизнес

Ксения Собчак объяснила, для чего она ездит в Куршавель. Журналистка оказалась на горнолыжном курорте в одно время с Ксенией Бородиной и Николаем Сердюковым.

Журналистка Ксения Собчак
Фото: https://www.instagram.com/xenia_sobchak by ВК-аккаунт Ксении Собчак is licensed under public doman
Журналистка Ксения Собчак

Ксения Собчак опубликовала в соцсетях видео, на котором она стремительно катит по горнолыжному склону на сноуборде.

Она выделила себя из толпы туристов, которые проводят время иначе, когда приезжают в Куршавель.

"Кто-то ездит в Курш потанцевать под "Матушка-Земля" на др СapHorn, но я его обхожу стороной", — написала под кадрами Ксения.

В её словах увидели намёк на Ксению Бородину, которая зажгла с женихом под песню "Матушка Земля".

Собчак подчеркнула, что сама она приезжает на курорт для перезагрузки, чтобы прокатиться по лучшей трассе в мире. Она напомнила, что посещает это место ежегодно, начиная с 16 лет.

Уточнения

Куршевель (фр  Courchevel) — горнолыжный курорт во французских Альпах (департамент Савойя), расположен в центре Тарантезской долины. Является частью объединённой зоны катания Три долины.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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