Ксения Собчак в Куршавеле высмеяла Ксению Бородину с женихом

Ксения Собчак объяснила, для чего она ездит в Куршавель. Журналистка оказалась на горнолыжном курорте в одно время с Ксенией Бородиной и Николаем Сердюковым.
Ксения Собчак опубликовала в соцсетях видео, на котором она стремительно катит по горнолыжному склону на сноуборде.
Она выделила себя из толпы туристов, которые проводят время иначе, когда приезжают в Куршавель.
"Кто-то ездит в Курш потанцевать под "Матушка-Земля" на др СapHorn, но я его обхожу стороной", — написала под кадрами Ксения.
В её словах увидели намёк на Ксению Бородину, которая зажгла с женихом под песню "Матушка Земля".
Собчак подчеркнула, что сама она приезжает на курорт для перезагрузки, чтобы прокатиться по лучшей трассе в мире. Она напомнила, что посещает это место ежегодно, начиная с 16 лет.
Куршевель (фр Courchevel) — горнолыжный курорт во французских Альпах (департамент Савойя), расположен в центре Тарантезской долины. Является частью объединённой зоны катания Три долины.
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