Жена Петросяна отмечает день рождения сына Вагана: моя безусловная любовь

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Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова празднует двойной день рождения.

Фото: https://www.instagram.com/bruhunova by Инстаграм Татьяны Брухуновой is licensed under public doman Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова

Татьяна Брухунова опубликовала в социальных сетях фото в обнимку с сыном Ваганом. 13 марта мальчику исполнилось 5 лет.

"5 лет моей безусловной любви! А мне 36, но это детали", — написала под фото жена юмориста.

Ваган родился в день рождения матери. Брухунова и её наследник теперь отмечают двойной праздник.

Ранее Татьяна Брухунова показала, как весело Петросян проводит время с сыном Ваганом. 79-летний юморист и пятилетний наследник придумывают забавные игры, когда остаются вместе.

Уточнения

Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. Народный артист РСФСР (1991).



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