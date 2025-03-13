Стали известны подробности свадьбы Ани Лорак с испанским мачо

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Певица Ани Лорак показала свадебные снимки с Мальдивских островов. Выяснилось, что звезда вышла замуж гораздо раньше.

Фото: https://www.instagram.com/anilorak by Инстаграм Ани Лорак is licensed under public doman Певица Ани Лорак с мужем

Ани Лорак призвала поклонников разделить с ней радость по поводу её свадьбы.

Певица вышла замуж за гражданина Испании Исаака Виджраку. Свадебные фото звезды с женихом опубликовал журнал "ОК".

Telegram-канал "Немалахов" сообщает, что Ани Лорак в тайне расписалась в ЗАГСе ещё осенью 2024 года.

Торжественная церемония в райском уголке планеты Лорак организовала в середине февраля. На свадьбе в качестве гостей присутствовали брат Ани Лорак и дочка Исаака Виджраку.

Ранее сообщалось, что Ани Лорак отметила Новый год с дочерью, избранником и наследницей жениха от первого брака.

Уточнения

А́ни Ло́рак (укр. Ані Лорак; настоящее имя — Кароли́на Миросла́вовна Куе́к (укр. Кароліна Мирославівна Куєк); род. 27 сентября 1978, Кицмань, Черновицкая область) — украинская эстрадная певица, композитор, поэтесса, телеведущая.



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