Стали известны подробности свадьбы Ани Лорак с испанским мачо

Певица Ани Лорак показала свадебные снимки с Мальдивских островов. Выяснилось, что звезда вышла замуж гораздо раньше.
Ани Лорак призвала поклонников разделить с ней радость по поводу её свадьбы.
Певица вышла замуж за гражданина Испании Исаака Виджраку. Свадебные фото звезды с женихом опубликовал журнал "ОК".
Telegram-канал "Немалахов" сообщает, что Ани Лорак в тайне расписалась в ЗАГСе ещё осенью 2024 года.
Торжественная церемония в райском уголке планеты Лорак организовала в середине февраля. На свадьбе в качестве гостей присутствовали брат Ани Лорак и дочка Исаака Виджраку.
Ранее сообщалось, что Ани Лорак отметила Новый год с дочерью, избранником и наследницей жениха от первого брака.
А́ни Ло́рак (укр. Ані Лорак; настоящее имя — Кароли́на Миросла́вовна Куе́к (укр. Кароліна Мирославівна Куєк); род. 27 сентября 1978, Кицмань, Черновицкая область) — украинская эстрадная певица, композитор, поэтесса, телеведущая.
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