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Ксения Бородина вышла из себя после новостей о её семье: это диагнозы

1:01
Шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Бородина решила бороться с фейками после сообщений о её женихе и дочерях.

Телеведущая Ксения Бородина и блогер Николай Сердюков
Фото: https://vk.com/borodyliavk by ВК-аккаунт Ксении Бородиной is licensed under public doman
Телеведущая Ксения Бородина и блогер Николай Сердюков

Ксения Бородина вышла из себя, прочитав новости, которые касаются её дочерей и жениха Николая Сердюкова.

Звезда "Дома-2" заверила, что сообщения о подаренных ей Сердюковым подделках и участии её дочери в шоу "Голос. Дети" являются выдумками недобросовестных СМИ.

"Вот вы мне скажите, как назвать такие паблики! Я молчу уже очень долго, любое …., которое льется постоянно, не читаю. Но есть же грани?!" — выразила своё возмущение телеведущая.

Бородину расстраивает ещё и то, что подписчики читают подобные сообщения и отправляют ей ссылки на них в директ.

"Это же всё диагнозы", — вынесла свой вердикт Ксения.

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Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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