Ксения Бородина вышла из себя после новостей о её семье: это диагнозы

Телеведущая Ксения Бородина решила бороться с фейками после сообщений о её женихе и дочерях.
Ксения Бородина вышла из себя, прочитав новости, которые касаются её дочерей и жениха Николая Сердюкова.
Звезда "Дома-2" заверила, что сообщения о подаренных ей Сердюковым подделках и участии её дочери в шоу "Голос. Дети" являются выдумками недобросовестных СМИ.
"Вот вы мне скажите, как назвать такие паблики! Я молчу уже очень долго, любое …., которое льется постоянно, не читаю. Но есть же грани?!" — выразила своё возмущение телеведущая.
Бородину расстраивает ещё и то, что подписчики читают подобные сообщения и отправляют ей ссылки на них в директ.
"Это же всё диагнозы", — вынесла свой вердикт Ксения.
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Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.
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