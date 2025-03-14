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Деми Мур и Анджелина Джоли боятся камеры? Звёзды — о том, что не показывают фанатам

1:49
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли — одна из самых узнаваемых актрис своего поколения, обладательница премии "Оскар" и режиссёр. Тем не менее, она не любит пересматривать свои фильмы.

Юра Борисов и Анджелина Джоли
Фото: instagram.com by официальный аккаунт фильма "Анора" в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Юра Борисов и Анджелина Джоли

"Я не люблю смотреть фильмы со своим участием. Некоторые я вообще не видела. Мне тяжело наблюдать за собой на экране. Я больше сосредоточена на процессе создания, чем на конечном результате", — призналась актриса в одном из интервью.

Джоли подчеркивала, что для неё важнее — погружение в роль, работа с командой и само творчество, а не самоидентификация через чужую реакцию или собственное отражение на экране.

Деми Мур очень самокритична

Деми Мур, звезда фильмов "Призрак", "Солдат Джейн" и "Непристойное предложение", тоже давно призналась, что не может спокойно смотреть фильмы, в которых играет:

"Я очень самокритична. Мне тяжело воспринимать себя как зрителю — я начинаю видеть только недостатки, даже если фильм получился хорошим", — отметила звезда.

Она отмечала, что особенно тяжело было в молодости, когда актёрская неуверенность и давление со стороны индустрии заставляли её чувствовать себя уязвимой. С годами это чувство немного притупилось, но полностью не исчезло.

О чём это говорит

Подобное отношение к просмотру собственных фильмов — не редкость среди актёров. Для многих профессионалов экранная версия их работы кажется чужой, слишком "отстранённой". Они слишком хорошо помнят внутреннюю кухню съёмок, эмоции за кадром, и потому не могут воспринимать это как развлечение.

Тем более в индустрии, где каждый кадр оценивается критиками и зрителями, перфекционизм может мешать наслаждаться результатом.

Уточнения

Деми́ Джин Мур (англ. Demi Gene Moore; [dəˈmiː dʒiːn ˈmɔːr]), в девичестве — Гайнс (англ. Guynes; род. 11 ноября 1962[…], Розуэлл, Нью-Мексико) — американская актриса, кинопродюсер, телепродюсер, кинорежиссёр, телережиссёр, фотомодель, автор песен, активист, филантроп и мемуарист. 

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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