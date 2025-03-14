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Откровения Шепелева взорвали соцсети — правда о его чувствах к Жанне Фриске

1:56
Шоу-бизнес

Телеведущий и шоумэн Дмитрий Шепелев вышел на связь с подписчиками после громкого интервью, в котором он впервые за долгое время откровенно рассказал о своей жизни с Жанной Фриске. Эмоциональные признания вызвали широкий резонанс — поклонники певицы и самого Дмитрия принялись бурно обсуждать его слова в соцсетях. Кто-то благодарил за честность, другие — сомневались в искренности телеведущего.

Дмитрий Шепелев
Фото: youtube.com by канал Стрелец-Молодец, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дмитрий Шепелев

Эмоциональный ответ Шепелева

В сторис своего Instagram Дмитрий обратился к зрителям и подписчикам, чтобы лично выразить благодарность за тёплые слова и поддержку:

"Многие пишут, что я там ненастоящий. Вы просто не представляете, как тяжело было отвечать на эти вопросы, возвращаться в прошлое. Оно по-прежнему вызывает у меня эмоции", — признался он, сдерживая улыбку.

Артист подчеркнул, что интервью далось ему крайне непросто, ведь речь шла о самом болезненном и светлом периоде его жизни — о любви, которая закончилась трагедией.

Бесплатные мемуары о Жанне

Кроме того, Дмитрий поделился важной новостью: его мемуары, посвящённые Жанне Фриске, скоро станут доступны для всех. Причём абсолютно бесплатно:

"В ближайшем будущем каждый сможет прочитать мои воспоминания — я решил выложить их в открытый доступ", — отметил телеведущий.

Книга содержит личные размышления Дмитрия о совместной жизни с Жанной, её борьбе с болезнью и том, как он справлялся с утратой.

Откровенность, которой ждали

Интервью и последующее обращение Шепелева стали настоящим событием для поклонников пары. Впервые за долгое время Дмитрий не ушёл от сложных вопросов и заглянул вглубь своей личной истории. И хотя мнения в сети разделились, одно очевидно: равнодушных к его словам не осталось.

Уточнения

Жа́нна Влади́мировна Фри́ске (урождённая — Копыло́ва; 8 июля 1974, Москва, СССР — 15 июня 2015, Балашиха, Московская область, Россия) — российская эстрадная певица, телеведущая и киноактриса.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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