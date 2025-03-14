Ариана Гранде не сдержалась — трогательная исповедь певицы о внешности и критике

Американская певица и актриса Ариана Гранде снова оказалась в центре внимания. Но на этот раз обсуждение вызвал не её новый альбом или успехи в чартах, а внешность. Поклонники, журналисты и комментаторы в соцсетях обратили внимание на резкое похудение звезды и начали строить догадки о возможных причинах её трансформации.

Фото: личный аккаунт "arianagrande" в Instagram Ариана Гранде

Вы не знаете, через что проходит человек

В ответ на волну комментариев Гранде не стала молчать. Она опубликовала откровенное видео в TikTok, где призвала общественность быть более внимательной и бережной к внешнему виду других людей:

"Я думаю, что мы можем быть мягче и менее склонны к комментированию чьей-то внешности, независимо от намерений. Даже если вы говорите что-то доброе, я знаю, что вы имеете в виду хорошо, но… человек может страдать", — сказала певица.

Отказ от здорового веса прошлого

Ариана также подчеркнула, что её нынешний внешний вид — результат внутренней работы над собой и перехода к более сбалансированному образу жизни. При этом она удивила признанием:

"Мой прежний внешний вид считался "здоровым", но тогда я была на антидепрессантах, пила, ела плохо и спала очень мало. Сейчас я здорова. Я ем по-другому, занимаюсь спортом, забочусь о себе, но вы не обязаны это видеть и знать", — добавила артистка.

Поддержка и осуждение: реакция общества

Несмотря на слова певицы, в соцсетях продолжают обсуждать её хрупкий облик. Кто-то восхищается её новой грацией, а кто-то выражает тревогу, считая, что Ариана слишком похудела. Однако большинство фанатов поддерживают звезду, отмечая её искренность и мужество говорить о сложных темах.

Новый этап и переосмысление жизни

Трансформация Гранде, похоже, совпадает с её новым творческим этапом. Весной 2024 года она выпустила альбом Eternal Sunshine, который стал символом зрелости и внутренней эволюции певицы. Он дебютировал на первом месте в чарте Billboard 200, а его треки, полные личных переживаний и эмоциональных глубин, лишь подтвердили: Ариана меняется — как внешне, так и внутри.

Больше, чем звезда поп-сцены

Из поп-принцессы, прославившейся вокалом и эффектными образами, Гранде превращается в голос нового поколения — честный, уязвимый, но при этом сильный. И хотя её внешний вид стал поводом для обсуждений, сама Ариана ясно дала понять: она выбирает здоровье, а не соответствие чужим ожиданиям.

Уточнения

Ариа́на Гра́нде-Буте́ра (англ. Ariana Grande-Butera; род. 26 июня 1993, Бока-Ратон, Флорида) — американская певица, актриса, автор песен, музыкальный продюсер и обладательница премии «Грэмми».



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