Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Небывалые разрушения на земле — Неаполь накрыла волна землетрясений
Запад объявляет России войну — названы планы на перемирие на Украине
От злости к прогрессу: как тренировки спасают от негатива и прокачивают тело
Топ-5 идей для сада: где посадить тую, чтобы она выглядела идеально
Природное лекарство или билет в больницу? Сезон медвежьего лука открыт
Эти пятна на унитазе могут привести к настоящей катастрофе! Как предотвратить беду
Кошки и вирусы: правда ли, что ваш питомец может принести птичий грипп
Суп, который хочется есть снова и снова — попробуйте приготовить
Таиланд разрешил использовать две новые криптовалюты

Марина Зудина появилась у могилы Табакова и не смогла скрыть эмоций

2:32
Шоу-бизнес

12 марта, на Новодевичьем кладбище в Москве состоялось памятное событие — день памяти великого актёра и режиссёра Олега Табакова. На его могиле собрались родные, близкие и поклонники таланта мэтра. Особо трогательным моментом стало появление вдовы актёра — Марины Зудиной, которая не смогла сдержать слёз у надгробия любимого супруга.

Марина Зудина
Фото: личный аккаунт "marinazudina_official" в Instagram
Марина Зудина

Эмоции, которые невозможно утаить

Марина Зудина подошла к могиле одна, в чёрном пальто и с букетом белых роз. Некоторое время она стояла в молчании, склонив голову, а затем опустилась на колени и, по словам очевидцев, расплакалась. Присутствующие отметили, что её эмоции были искренними и пронзительными — казалось, что боль утраты до сих пор не утихла, несмотря на то, что Олег Табаков ушёл из жизни в 2018 году.

"Боль не уходит. Она живёт рядом. Просто со временем учишься с ней сосуществовать", — признавалась Зудина в одном из недавних интервью.

Память, которую не стереть временем

Олег Табаков был и остаётся одной из ключевых фигур в истории российского театра и кино. Народный артист, основатель "Табакерки", художественный руководитель МХТ имени Чехова — его вклад в искусство трудно переоценить. Ежегодно 12 марта на его могиле собираются те, кто чтит его память: коллеги, ученики, друзья и, конечно, члены семьи.

На этот раз к могиле также пришли выпускники "Табакерки", актёры, служившие вместе с Табаковым, и его верные зрители. Некоторые оставляли записки, цветы, фотографии с автографами и даже программки спектаклей, в которых он играл.

Марина Зудина: "Я живу так, как он бы хотел"

Марина Зудина, актриса и вдова Табакова, на протяжении всех этих лет старается сохранять и передавать его наследие. Она поддерживает театр, занимается благотворительными проектами и регулярно выступает в память об Олеге Павловиче. В своих редких интервью Зудина отмечает, что старается жить так, как её учил муж — "с достоинством, любовью к профессии и открытым сердцем".

"Он всегда говорил: если хочешь быть настоящим артистом, сначала будь настоящим человеком. Я стараюсь это не забывать", — говорила она ранее.

Уточнения

Мари́на Вячесла́вовна Зу́дина (род. 3 сентября 1965, Москва, РСФСР, СССР) — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России (2006).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Инженеры поражены: 81-летний изобретатель создал двигатель без коленчатого вала
Авто
Инженеры поражены: 81-летний изобретатель создал двигатель без коленчатого вала Аудио 
Русский ответ беспилотникам: создан патрон, который сбивает дроны на раз-два
Наука и техника
Русский ответ беспилотникам: создан патрон, который сбивает дроны на раз-два Аудио 
Популярное
Забудьте о пожелтевшем чесноке — простое удобрение спасёт урожай

Чеснок вдруг начал желтеть? Это сигнал о нехватке важного элемента. Узнайте, чем подкормить растение, чтобы спасти урожай!

Забудьте о пожелтевшем чесноке — простое удобрение спасёт урожай
Ни 30, ни 40: вот при скольких градусах нужно стирать полотенца
Ни 30, ни 40: вот при скольких градусах нужно стирать полотенца
Хотите, чтобы ваш участок выглядел дорого? Посадите эти растения
Зола для картофеля? Да, но только если не совершать эту роковую ошибку
Путин поставил новую задачу группе ВС РФ Север после освобождения Курской области Любовь Степушова Европейцы распиливают Украину под прикрытием дружбы: что скрывают Макрон и Лондон? Дмитрий Плотников Австрийский император Франц Иосиф знал секрет долголетия Сергей Лебедев
Овечкин в шаге от бессмертия: легендарный рекорд Гретцки вот-вот падёт
Вода после фильтра может стать опасной — вот почему многие об этом не знают
Секрет защиты от слизней, о котором знают только опытные дачники
Секрет защиты от слизней, о котором знают только опытные дачники
Последние материалы
Небывалые разрушения на земле — Неаполь накрыла волна землетрясений
Запад объявляет России войну — названы планы на перемирие на Украине
От злости к прогрессу: как тренировки спасают от негатива и прокачивают тело
Топ-5 идей для сада: где посадить тую, чтобы она выглядела идеально
Природное лекарство или билет в больницу? Сезон медвежьего лука открыт
Эти пятна на унитазе могут привести к настоящей катастрофе! Как предотвратить беду
Кошки и вирусы: правда ли, что ваш питомец может принести птичий грипп
Суп, который хочется есть снова и снова — попробуйте приготовить
Таиланд разрешил использовать две новые криптовалюты
Истории любви: личная трагедия сделала Кьеркегора философом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.