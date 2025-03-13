Марина Зудина появилась у могилы Табакова и не смогла скрыть эмоций

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12 марта, на Новодевичьем кладбище в Москве состоялось памятное событие — день памяти великого актёра и режиссёра Олега Табакова. На его могиле собрались родные, близкие и поклонники таланта мэтра. Особо трогательным моментом стало появление вдовы актёра — Марины Зудиной, которая не смогла сдержать слёз у надгробия любимого супруга.

Фото: личный аккаунт "marinazudina_official" в Instagram Марина Зудина

Эмоции, которые невозможно утаить

Марина Зудина подошла к могиле одна, в чёрном пальто и с букетом белых роз. Некоторое время она стояла в молчании, склонив голову, а затем опустилась на колени и, по словам очевидцев, расплакалась. Присутствующие отметили, что её эмоции были искренними и пронзительными — казалось, что боль утраты до сих пор не утихла, несмотря на то, что Олег Табаков ушёл из жизни в 2018 году.

"Боль не уходит. Она живёт рядом. Просто со временем учишься с ней сосуществовать", — признавалась Зудина в одном из недавних интервью.

Память, которую не стереть временем

Олег Табаков был и остаётся одной из ключевых фигур в истории российского театра и кино. Народный артист, основатель "Табакерки", художественный руководитель МХТ имени Чехова — его вклад в искусство трудно переоценить. Ежегодно 12 марта на его могиле собираются те, кто чтит его память: коллеги, ученики, друзья и, конечно, члены семьи.

На этот раз к могиле также пришли выпускники "Табакерки", актёры, служившие вместе с Табаковым, и его верные зрители. Некоторые оставляли записки, цветы, фотографии с автографами и даже программки спектаклей, в которых он играл.

Марина Зудина: "Я живу так, как он бы хотел"

Марина Зудина, актриса и вдова Табакова, на протяжении всех этих лет старается сохранять и передавать его наследие. Она поддерживает театр, занимается благотворительными проектами и регулярно выступает в память об Олеге Павловиче. В своих редких интервью Зудина отмечает, что старается жить так, как её учил муж — "с достоинством, любовью к профессии и открытым сердцем".

"Он всегда говорил: если хочешь быть настоящим артистом, сначала будь настоящим человеком. Я стараюсь это не забывать", — говорила она ранее.

Уточнения

Мари́на Вячесла́вовна Зу́дина (род. 3 сентября 1965, Москва, РСФСР, СССР) — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России (2006).



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