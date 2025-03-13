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Чекалиным продлили арест, а их косметическую фирму — закрывают

2:23
Шоу-бизнес

У популярных блогеров Артёма и Валерии Чекалиных продолжается череда неприятностей — теперь под ударом оказался их бизнес. Косметическую фирму "Экофлоу", связанную с супругами, могут закрыть из-за серьёзных налоговых долгов и административных нарушений.

Чекалины
Фото: личный аккаунт "ler_chek" в Instagram
Чекалины

Счета заблокированы, деятельность парализована

Как стало известно, ещё в декабре 2024 года налоговые органы заблокировали счета ООО "Экофлоу" — компании, через которую Чекалины вели один из своих бизнесов. Причиной стало то, что организация не подала налоговую декларацию в установленные сроки. Это автоматически привело к ограничению финансовой деятельности и сделало невозможной дальнейшую работу компании.

По данным официальных источников, 70% доли в "Экофлоу" принадлежит Артёму Чекалину, а остальные 30% — его бизнес-партнёру Роману Вишняку. Именно Вишняк теперь также стал фигурантом дела — он проходит как соучастник.

Домашний арест продлён

Накануне стало известно, что супругам Чекалиным продлили срок домашнего ареста до 26 марта. Напомним, блогеров обвиняют в уклонении от уплаты налогов на многомиллионную сумму, а также в ведении незаконной предпринимательской деятельности. Следствие утверждает, что часть их доходов была скрыта от ФНС, а бизнес велся через подставные и неоформленные структуры.

Согласно информации от правоохранительных органов, за Чекалиными уже давно ведётся наблюдение, и блокировка "Экофлоу" — лишь один из эпизодов дела.

Риски для империи Чекалиных

"Экофлоу" была одной из ключевых бизнес-единиц, с помощью которой супруги зарабатывали миллионы на продаже косметики и эко-продукции. Закрытие фирмы может нанести серьёзный удар по всей бизнес-империи Чекалиных, включая их онлайн-школы, курсы и продукцию под личным брендом.

Пока Чекалины не дают официальных комментариев по ситуации, но их молчание в соцсетях уже вызывает вопросы у подписчиков. Впрочем, многие из них продолжают оказывать паре моральную поддержку, считая происходящее попыткой "закошмарить" успешных предпринимателей.

Уточнения

Вале́рия Вале́рьевна Чека́лина (при рождении Феопентова; род. 6 октября 1992, Тольятти, Самарская область), также известная как Ле́рчек, — российский блогер и телеведущая.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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