Слезы умиления: Карина Каспарянц поделилась встречей своих детей — это нужно видеть

1:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная блогер и мама Карина Каспарянц поделилась с подписчиками радостным и трогательным моментом — её старший сын впервые познакомился с новорождённой сестрёнкой. В своих социальных сетях Карина опубликовала нежную фотографию, на которой старший ребёнок аккуратно держит младшую сестру на руках, глядя на неё с неподдельным интересом и любовью.

Фото: личный аккаунт "karinakasparyants" в Instagram Карина Каспарянц с детьми

"Мои два сокровища", — коротко, но очень ёмко подписала пост сама Карина, выразив этим всю полноту чувств, которую испытывает к своим детям.

Семейное счастье Карины Каспарянц

Для Карины материнство — важнейшая часть жизни. Она активно делится моментами взросления своего старшего сына с аудиторией, а недавно, после рождения дочки, поклонники стали свидетелями ещё одного важного этапа в жизни семьи. Сама Карина не раз признавалась, что старается растить детей в атмосфере любви, доверия и взаимного уважения.

Тёплый отклик в соцсетях

Публикация мгновенно вызвала волну умиления среди подписчиков. В комментариях пользователи оставляют десятки сообщений с поздравлениями и добрыми словами:

"Как же мило! Уверена, он будет отличным старшим братом", — пишет одна из подписчиц.

"Какая трогательная фотография, Карина, счастья вашей семье!" — добавляет другая.

Многие отмечают, что Карина подаёт прекрасный пример того, как можно делиться личными, но при этом очень душевными моментами, не перегибая с откровенностью.

Маленькое семейное чудо

Пока Карина не делится именем малышки, но, судя по всему, вся семья наслаждается периодом адаптации и счастья. Карина активно публикует сторис и делится мыслями о материнстве, рассказывая, как совмещает заботу о двух детях и работу в социальных сетях.

Уточнения

Слеза́ (лат. lacrima), также мн. ч. слёзы — жидкость, вырабатываемая слёзными желёзами для смачивания и очищения поверхности глаза у земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих.



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