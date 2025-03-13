Лиса из BLACKPINK затмила всех на Парижской неделе моды

2:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

12 марта 2025 года Лиса из BLACKPINK поделилась серией фотографий с показа Louis Vuitton на Парижской неделе моды. На снимках она запечатлена с известными личностями из мира моды и кино.​

Фото: commons.wikimedia.org by Newsenstar1, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ 20190106 (NEWSEN) 블랙핑크(BLACKPINK), 수줍은 많은 소녀지만 돋보이는 아름다운 미모 (Golden Disc Awards 2019)

Взаимодействие с Яей Урассайей Спербунд

На одном из фото Лиса позирует с тайской актрисой и моделью Яей Урассайей Спербунд. Обе продемонстрировали безупречный стиль, что привлекло внимание поклонников. Тайские фанаты особенно отметили этот дуэт, выражая восхищение их харизмой.​

Присутствие на показе с Алисией Викандер и Анной Винтур

Другой кадр запечатлел Лису в компании голливудской актрисы Алисии Викандер и главного редактора американского Vogue Анны Винтур. Викандер выбрала лаконичное мини-платье в клетку, а Винтур дополнила элегантный костюм классическими солнцезащитными очками, создавая стильный контраст.​

Взаимодействие с Аной де Армас

Лиса также была сфотографирована с кубинской актрисой Аной де Армас. Их совместное появление подчёркивает стратегию бренда объединять икон стиля из разных индустрий. Эти кадры быстро стали популярными в социальных сетях и модных медиа.​

Совместные снимки с Феликсом из Stray Kids

Кроме того, Лиса позировала с Феликсом из Stray Kids. Оба предстали в статусе амбассадоров бренда. Феликс участвовал в шоу в роли модели, подчеркнув своё влияние в мире моды. Его образ сочетал вязаный свитер с клетчатыми брюками, привлекая внимание своим авангардным стилем.​

Личный стиль Лисы на показе

11 марта Лиса опубликовала несколько фотоснимков своего образа с подписью: "Toujours un plaisir de pouvoir assister au amazing show" (Всегда приятно иметь возможность увидеть потрясающее шоу). На этих фотографиях она позирует на фоне вечернего Парижа в объёмном чёрном пальто, накинутом поверх элегантного комбинезона и сапогах до колен

Уточнения

Blackpink (кор. 블랙핑크 Пллэкпхинкх; ром.: Beullaegpingkeu; яп. ブラックピンク; ром.: Burakkupinku; обычно стилизуется как BLɅϽKPIИK, в СМИ также встречаются наименования BLACKPINK и BlackPink) — южнокорейская гёрл-группа, сформированная в 2016 году компанией YG Entertainment.



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