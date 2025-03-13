Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вы всё делаете неправильно: как на самом деле нужно использовать дезодорант
Горнолыжный сезон на курорте Роза Хутор продлится до 13 апреля
Запад лишился лазейки: Россия пресекла транзит товаров двойного назначения из Китая
Запрещённые лайфхаки: эти уловки помогут сэкономить на чемоданах в аэропорту
Дженни из BLACKPINK: от королевы K-pop до иконы стиля
Снимаем лапшу с ушей: секреты идеальной домашней яичной лапши
Уют без тесноты: как визуально увеличить пространство в комнате
Налог на дачу: за что теперь придётся платить, даже если не живёшь там
Кто умнее — мальчики или девочки? Новое исследование ставит всё с ног на голову

Massive Attack шокировали поступком с песней Егора Летова: такого не ожидал никто

2:24
Шоу-бизнес

Одна из самых известных песен Егора Летова - "Всё идёт по плану" — неожиданно обрела новое космическое звучание. Её кавер-версию записала легендарная британская группа Massive Attack и отправила… в космос.

Егор Летов
Фото: Designed by Wikimedia by Наталья Чумакова
Егор Летов

Смысл проекта оказался куда более глубоким, чем может показаться на первый взгляд. Это не просто музыкальный перформанс, а целое высказывание о будущем человечества, границах искусства и безумии прогресса.

Аудио, которое облетело Луну

В рамках международного арт-проекта, направленного на критику безответственной гонки за освоение космоса, музыканты передали кавер на песню Летова в виде аудиосигнала, направленного на Луну. Сигнал обогнул спутник Земли и вернулся обратно, уже "обогащённый" космическими помехами.

Теперь этот трек звучит не просто как культовая песня, а как зашифрованное послание: ироничное, тревожное и символичное. В его вибрациях — шум Вселенной и голос социальной критики.

Massive Attack и любовь к Летову

Для фанатов Massive Attack это может не быть сюрпризом: группа уже давно исполняет кавер на "Всё идёт по плану" во время своих концертов. Их версия звучит особенно мрачно и гипнотически — как будто идеально вписывается в постапокалиптический саундтрек.

Именно этим мрачным, резонансным прочтением музыканты и подчеркнули, насколько актуальны протестные смыслы песни Летова и сегодня.

Искусство как форма протеста

Проект, в рамках которого осуществлён запуск, не просто эстетический эксперимент. Он подчёркивает тревожные тенденции современности — безрассудное освоение космоса, игнорирование экологических последствий и жажду технологического превосходства любой ценой.

По мнению организаторов, человечество должно задать себе вопрос: "А всё ли у нас действительно идёт по плану?"

Российский панк — теперь и в космосе

Это, пожалуй, первый случай, когда российская панк-песня прозвучала в космосе - и вернулась с него, изменённой. Сам Летов вряд ли мог бы представить подобное развитие событий, но именно это и подчёркивает силу его творчества — вне времени, вне системы, вне планеты.

Уточнения

И́горь (Его́р) Фёдорович Ле́тов (10 сентября 1964, Омск — 19 февраля 2008, Омск) — советский и российский музыкант, певец, поэт, звукорежиссёр, художник-оформитель, коллажист.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Вода после фильтра может стать опасной — вот почему многие об этом не знают
Недвижимость
Вода после фильтра может стать опасной — вот почему многие об этом не знают Аудио 
Карта мира изменится навсегда: в Африке рождается новый океан
Наука и техника
Карта мира изменится навсегда: в Африке рождается новый океан Аудио 
Шторы на окнах больше никто не использует: новый тренд гораздно интереснее
Недвижимость
Шторы на окнах больше никто не использует: новый тренд гораздно интереснее Аудио 
Популярное
Забудьте о пожелтевшем чесноке — простое удобрение спасёт урожай

Чеснок вдруг начал желтеть? Это сигнал о нехватке важного элемента. Узнайте, чем подкормить растение, чтобы спасти урожай!

Забудьте о пожелтевшем чесноке — простое удобрение спасёт урожай
Ни 30, ни 40: вот при скольких градусах нужно стирать полотенца
Ни 30, ни 40: вот при скольких градусах нужно стирать полотенца
Секрет защиты от слизней, о котором знают только опытные дачники
Зола для картофеля? Да, но только если не совершать эту роковую ошибку
Сводка с фронта: Киев заявил, что ВСУ останутся в Курской области, Путин надел военную форму — это сигнал Дмитрий Плотников Отвергать план Трампа о временном перемирии — это плохая дипломатия, считают эксперты Любовь Степушова Австрийский император Франц Иосиф знал секрет долголетия Сергей Лебедев
Летняя резина теперь по цене путёвки в Турцию, а зимняя — вдвое дороже
Вода после фильтра может стать опасной — вот почему многие об этом не знают
Названа сумма, за которую София Ротару вернётся на сцену России
Названа сумма, за которую София Ротару вернётся на сцену России
Последние материалы
Запрещённые лайфхаки: эти уловки помогут сэкономить на чемоданах в аэропорту
Дженни из BLACKPINK: от королевы K-pop до иконы стиля
Снимаем лапшу с ушей: секреты идеальной домашней яичной лапши
Уют без тесноты: как визуально увеличить пространство в комнате
Налог на дачу: за что теперь придётся платить, даже если не живёшь там
Кто умнее — мальчики или девочки? Новое исследование ставит всё с ног на голову
Ядовитый Рэмбо: новый скорпион из Колумбии бьёт по врагам с 36 см
Растяжки: бороться или смириться? Разбираем, какие процедуры оправдывают ожидания
Новая машина — это не всегда лучше. Когда стоит взять б/у
Больше не жду по 5 часов: быстрый способ разморозки мяса, который работает
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.