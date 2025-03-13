Massive Attack шокировали поступком с песней Егора Летова: такого не ожидал никто

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Одна из самых известных песен Егора Летова - "Всё идёт по плану" — неожиданно обрела новое космическое звучание. Её кавер-версию записала легендарная британская группа Massive Attack и отправила… в космос.

Фото: Designed by Wikimedia by Наталья Чумакова Егор Летов

Смысл проекта оказался куда более глубоким, чем может показаться на первый взгляд. Это не просто музыкальный перформанс, а целое высказывание о будущем человечества, границах искусства и безумии прогресса.

Аудио, которое облетело Луну

В рамках международного арт-проекта, направленного на критику безответственной гонки за освоение космоса, музыканты передали кавер на песню Летова в виде аудиосигнала, направленного на Луну. Сигнал обогнул спутник Земли и вернулся обратно, уже "обогащённый" космическими помехами.

Теперь этот трек звучит не просто как культовая песня, а как зашифрованное послание: ироничное, тревожное и символичное. В его вибрациях — шум Вселенной и голос социальной критики.

Massive Attack и любовь к Летову

Для фанатов Massive Attack это может не быть сюрпризом: группа уже давно исполняет кавер на "Всё идёт по плану" во время своих концертов. Их версия звучит особенно мрачно и гипнотически — как будто идеально вписывается в постапокалиптический саундтрек.

Именно этим мрачным, резонансным прочтением музыканты и подчеркнули, насколько актуальны протестные смыслы песни Летова и сегодня.

Искусство как форма протеста

Проект, в рамках которого осуществлён запуск, не просто эстетический эксперимент. Он подчёркивает тревожные тенденции современности — безрассудное освоение космоса, игнорирование экологических последствий и жажду технологического превосходства любой ценой.

По мнению организаторов, человечество должно задать себе вопрос: "А всё ли у нас действительно идёт по плану?"

Российский панк — теперь и в космосе

Это, пожалуй, первый случай, когда российская панк-песня прозвучала в космосе - и вернулась с него, изменённой. Сам Летов вряд ли мог бы представить подобное развитие событий, но именно это и подчёркивает силу его творчества — вне времени, вне системы, вне планеты.

Уточнения

И́горь (Его́р) Фёдорович Ле́тов (10 сентября 1964, Омск — 19 февраля 2008, Омск) — советский и российский музыкант, певец, поэт, звукорежиссёр, художник-оформитель, коллажист.



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