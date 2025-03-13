Свадьба принцессы: дочь Волочковой выходит замуж в роскошном особняке

Балерина и медийная дива Анастасия Волочкова поделилась радостной новостью — её дочь Ариадна готовится к свадьбе. Девушка уже выбрала место для торжества, и это будет не просто банкетный зал, а настоящий особняк, подчёркивающий утончённый вкус и стремление к изысканности.
"Она сама выбрала место, сказала, что ей хочется свадьбу в особняке. Я прекрасно понимаю, что она хочет во многом быть на меня похожей", — рассказала Волочкова в интервью.
Судя по словам артистки, дочь унаследовала любовь к масштабности и эстетике от своей матери. Однако формат свадьбы будет более камерным и романтичным.
Анастасия Волочкова не скрывает, что её собственная свадьба в своё время стала настоящим светским событием. Она прошла в Екатерининском дворце в Санкт-Петербурге, а затем в Юсуповском дворце в Москве — локации, достойные высшего света.
"У мамы была свадьба в Екатерининском дворце в Санкт-Петербурге и на следующий день в Юсуповском дворце в Москве. У мамы королевская свадьба, а это будет свадьба принцессы", — с лёгкой гордостью подчеркнула балерина.
По словам Волочковой, её дочь хочет сохранить благородную атмосферу, но в более интимной обстановке. Гостей будет немного — всего около 25 человек, что придаёт мероприятию статус элитного семейного праздника.
Поклонники звезды уже начали гадать, каким будет свадебный наряд невесты, какую музыку выберут молодожёны и, конечно, появится ли сама Волочкова на торжестве в легендарном шпагате. Сама Анастасия не раскрывает всех деталей, но обещает, что это будет "очень красивый день", наполненный душевностью, стилем и гармонией.
Кроме того, источники из окружения артистки намекают, что она готовит трогательное поздравление для дочери, возможно — в формате творческого номера. Артистка известна своим стремлением делать каждый важный момент в жизни по-настоящему запоминающимся.
Пока имя избранника Ариадны Волочковой не раскрывается. Анастасия предпочитает хранить эту информацию в тайне, объясняя это желанием сохранить приватность дочери. Дата свадьбы также пока держится в секрете, однако подготовка уже идёт полным ходом.
Предполагается, что свадьба пройдёт весной или в начале лета, когда природа расцветает, а архитектура особняка будет особенно эффектно смотреться на фоне зелени и света.
Несмотря на камерный формат, событие обещает стать одним из самых обсуждаемых в светских кругах. Имя Волочковой давно стало символом роскоши, эпатажа и независимости. Не исключено, что даже скромная свадьба её дочери окажется ярким культурным событием в соцсетях и СМИ.
Анастасия, безусловно, сделает всё, чтобы этот день стал настоящей сказкой для дочери. Ведь принцесса достойна своей собственной сказки — пусть и немного меньше, чем у королевы.
Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Чеснок вдруг начал желтеть? Это сигнал о нехватке важного элемента. Узнайте, чем подкормить растение, чтобы спасти урожай!