Свадьба принцессы: дочь Волочковой выходит замуж в роскошном особняке

Балерина и медийная дива Анастасия Волочкова поделилась радостной новостью — её дочь Ариадна готовится к свадьбе. Девушка уже выбрала место для торжества, и это будет не просто банкетный зал, а настоящий особняк, подчёркивающий утончённый вкус и стремление к изысканности.

Фото: личный аккаунт "volochkova_art" в Instagram Волочкова Анастасия

"Она сама выбрала место, сказала, что ей хочется свадьбу в особняке. Я прекрасно понимаю, что она хочет во многом быть на меня похожей", — рассказала Волочкова в интервью.

Судя по словам артистки, дочь унаследовала любовь к масштабности и эстетике от своей матери. Однако формат свадьбы будет более камерным и романтичным.

Королевская мама — принцесса-дочь

Анастасия Волочкова не скрывает, что её собственная свадьба в своё время стала настоящим светским событием. Она прошла в Екатерининском дворце в Санкт-Петербурге, а затем в Юсуповском дворце в Москве — локации, достойные высшего света.

"У мамы была свадьба в Екатерининском дворце в Санкт-Петербурге и на следующий день в Юсуповском дворце в Москве. У мамы королевская свадьба, а это будет свадьба принцессы", — с лёгкой гордостью подчеркнула балерина.

По словам Волочковой, её дочь хочет сохранить благородную атмосферу, но в более интимной обстановке. Гостей будет немного — всего около 25 человек, что придаёт мероприятию статус элитного семейного праздника.

Будет ли шоу в стиле Волочковой

Поклонники звезды уже начали гадать, каким будет свадебный наряд невесты, какую музыку выберут молодожёны и, конечно, появится ли сама Волочкова на торжестве в легендарном шпагате. Сама Анастасия не раскрывает всех деталей, но обещает, что это будет "очень красивый день", наполненный душевностью, стилем и гармонией.

Кроме того, источники из окружения артистки намекают, что она готовит трогательное поздравление для дочери, возможно — в формате творческого номера. Артистка известна своим стремлением делать каждый важный момент в жизни по-настоящему запоминающимся.

Что известно о женихе и дате свадьбы

Пока имя избранника Ариадны Волочковой не раскрывается. Анастасия предпочитает хранить эту информацию в тайне, объясняя это желанием сохранить приватность дочери. Дата свадьбы также пока держится в секрете, однако подготовка уже идёт полным ходом.

Предполагается, что свадьба пройдёт весной или в начале лета, когда природа расцветает, а архитектура особняка будет особенно эффектно смотреться на фоне зелени и света.

Свадьба года

Несмотря на камерный формат, событие обещает стать одним из самых обсуждаемых в светских кругах. Имя Волочковой давно стало символом роскоши, эпатажа и независимости. Не исключено, что даже скромная свадьба её дочери окажется ярким культурным событием в соцсетях и СМИ.

Анастасия, безусловно, сделает всё, чтобы этот день стал настоящей сказкой для дочери. Ведь принцесса достойна своей собственной сказки — пусть и немного меньше, чем у королевы.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.