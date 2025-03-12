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Кардинальные перемены: Инстасамка отказалась от девичьей фамилии

1:01
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Блогерша Дарья Зотеева, известная как Инстасамка, спустя четыре года после замужества сменила фамилию. Об этом сообщает Mash.

Инстасамка
Фото: youtube.com by канал Ляйсан Утяшева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Инстасамка

По данным издания, девушка подала документы на смену фамилии на Еропкину, взяв фамилию супруга — музыкального продюсера Олега Еропкина. Инстасамка уже получила документы с новыми данными.

Дарья Зотеева вышла замуж в ноябре 2021 года. Предложение возлюбленный сделал ей во Франции, а свадьба прошла в узком кругу близких людей. На торжестве не присутствовал отец девушки, который не смог простить её за уход из дома. Спустя два года супруги ещё раз отметили свадьбу.

У Инстасамки есть популярная песня "За деньги да". В прошлом году она выпустила совместный альбом с группой "Ленинград".

Ранее стало известно, что в Латвии организовали концерт без согласия Раймонда Паулса.

Уточнения

Инстаса́мка (Instasamka; настоящее имя — Да́рья Евге́ньевна Зоте́ева; род. 11 мая 2000, Тобольск, Тюменская область) — российская поп-певица, рэп-исполнитель и тиктокер; ранее — инстаблогер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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