Кардинальные перемены: Инстасамка отказалась от девичьей фамилии

Блогерша Дарья Зотеева, известная как Инстасамка, спустя четыре года после замужества сменила фамилию. Об этом сообщает Mash.
По данным издания, девушка подала документы на смену фамилии на Еропкину, взяв фамилию супруга — музыкального продюсера Олега Еропкина. Инстасамка уже получила документы с новыми данными.
Дарья Зотеева вышла замуж в ноябре 2021 года. Предложение возлюбленный сделал ей во Франции, а свадьба прошла в узком кругу близких людей. На торжестве не присутствовал отец девушки, который не смог простить её за уход из дома. Спустя два года супруги ещё раз отметили свадьбу.
У Инстасамки есть популярная песня "За деньги да". В прошлом году она выпустила совместный альбом с группой "Ленинград".
Ранее стало известно, что в Латвии организовали концерт без согласия Раймонда Паулса.
Инстаса́мка (Instasamka; настоящее имя — Да́рья Евге́ньевна Зоте́ева; род. 11 мая 2000, Тобольск, Тюменская область) — российская поп-певица, рэп-исполнитель и тиктокер; ранее — инстаблогер.
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