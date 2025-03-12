Билеты на концерт Паулса в Латвии поступили в продажу: маэстро узнал об этом последним

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

В Латвии началась продажа билетов на концерт хоровой музыки композитора Раймонда Паулса. Однако, как пишет argumenti.ru, сам маэстро не был уведомлен о предстоящем выступлении.

Фото: youtube.com by канал Vene Teater, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Раймонд Паулс

В анонсе организаторов указана дата 2026 год. Интересно, что Раймонд Паулс узнал о концерте только тогда, когда билеты уже были в продаже.

Раймонд Паулс — латвийский композитор и народный артист СССР, известный в России благодаря своим популярным песням, которые исполняли Алла Пугачёва, Лайма Вайкуле, Валерий Леонтьев и другие эстрадные исполнители.

В настоящее время Паулс проживает в Латвии, но продолжает открыто высказываться в поддержку России. Он отмечает, что латвийские власти превратили страну "в европейскую провинцию".

Ранее сообщалось, что Виктор Сухоруков перенёс операцию на сердце.

Уточнения

О́яр-Ра́ймонд Волдема́рович Па́улс (латыш. Ojārs Raimonds Pauls; род. 12 января 1936, Рига) — советский и латвийский композитор, дирижёр, пианист; народный артист СССР (1985).



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