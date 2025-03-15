Дима Билан привёл к себе жить своенравную особу: болтливая и ворчливая

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Дима Билан похвастался необычным домашним питомцем и попросил у подписчиков совета, как назвать пушистое чудо.

Фото: https://vk.com/bilan_dima by ВК-аккаунт Димы Билана is licensed under public doman Певец Дима Билан

Дима Билан опубликовал в социальных сетях видео, на котором запечатлена шиншилла в клетке. Зверёк активно бегал по своему вольеру.

"У меня новый питомец! Жду ваши варианты смешных имён. Характер, как видите, у неё уникальный. Болтливая и ворчливая", — написал под кадрами артист.

Поклонники певца предлагали назвать шиншиллу Биланкой, Мартой или Мирой.

У певца есть чёрный кот по кличке Шахтёр. Питомца артист привёз из приюта на Донбассе.

Ранее Дима Билан похвастался тем, что актёр Юрий Борисов станцевал для Аноры под его песню.

Уточнения

Ди́ма Никола́евич Била́н (имя при рождении — Ви́ктор Никола́евич Бела́н; род. 24 декабря 1981, Усть-Джегута, Карачаево-Черкесская АО, Ставропольский край, СССР) — российский певец, автор песен, актёр кино и дубляжа; заслуженный артист Российской Федерации (2018).



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