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Волочкова в ярости от заявлений мачехи дочери Ариадны: у этой тёти весеннее обострение

1:18
Шоу-бизнес

Балерина Анастасия Волочкова отреагировала на слова мачехи дочери Ариадны, которая против проведения свадьбы девушки в Санкт-Петербурге.

Балерина Анастасия Волочкова с дочкой Ариадной
Фото: https://vk.com/volochkova_a by ВК-аккаунт Анастасии Волочковой is licensed under public doman
Балерина Анастасия Волочкова с дочкой Ариадной

Анастасия Волочкова записала видео в социальных сетях, в котором обвинила супругу своего бывшего мужа, телеведущую Елену Николаеву, в попытках пропиариться за счёт свадьбы Ариадны Волочковой.

Экс-прима Большого театра в ярости от заявлений Николаевой, которая уверена, что свадьба Ариадны не состоится 26 апреля в Санкт Петербурге.

Волочкова объяснила, что Николаева не владеет информацией. Анастасия заверила, что её дочь Ариадна сама выбрала особняк Мясникова в северной столице местом проведения свадебного торжества.

"Может у этой тёти весеннее обострение? Или может она фантазерка? Или очередного пиара захотелось. Я не удивлена", — выразила своё мнение балерина.

Волочкова отметила, что Николаева не имеет никакого отношения к её наследнице.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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