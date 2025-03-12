Брендовый дождь: Бородину осыпали роскошными подарками после её 42-летия в Куршевеле

Телеведущая Ксения Бородина, отпраздновав своё 42-летие в Куршевеле, поделилась с подписчиками фотографиями брендовых подарков, которые ей вручили родные и друзья.
На снимке она продемонстрировала сумки, несколько пар туфель, очки и другие женские аксессуары. Среди гостей праздника были её подруга Ольга Орлова с мужем и сыном, жених Николай Сердюков, визажист Сердар Камбаров и другие близкие люди.
В это же время в Куршевеле отдыхала и журналистка Ксения Собчак, которая поздравила свою бывшую коллегу.
В этом году Ксения Бородина планирует выйти замуж в третий раз за Николая Сердюкова. По её словам, предложение руки и сердца мужчина сделал ей во время ночной экскурсии в Эрмитаже.
Телеведущая активно просит поклонников не называть её избранника альфонсом, так как, по её словам, он и без неё зарабатывает приличные деньги.
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Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.
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