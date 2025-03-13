Экстрасенс заявила, что певица Натали притягивает к себе смерть из-за выбранного места на кладбище

Певица Натали определила себе место на кладбище рядом с могилой покойного мужа. Эзотерик Дарья Миронова не одобрила такое решение.
Наталья Рудина, известная как певица Натали, решила, что её должны похоронить рядом с супругом, который добровольно ушёл из жизни. Она разделила могильную плиту пополам и оставила на ней место для своего имени.
Эзотерик предостерегла звезду, так как уверена, что певица притягивает к себе смерть.
"Теперь в её жизни обстоятельства будут складываться таким образом, что в итоге она добьётся поставленной цели — приблизит смерть", — цитирует слова экстрасенса Общественная Служба Новостей.
Миронова не советует заигрывать со смертью, намечая себе могилу ещё при жизни.
Она допускает, что кто-то другой может купить человеку место на кладбище. Самостоятельно это делать она не советует.
Ната́лья Анато́льевна Ру́дина (урожд. — Миня́ева; род. 31 марта 1974, Дзержинск, Горьковская область), более известная как Натали́ — советская и российская эстрадная певица, композитор, автор песен, актриса и телеведущая.
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