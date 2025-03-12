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Названа сумма, за которую София Ротару вернётся на сцену России

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Народная артистка СССР, украинская певица София Ротару может выступить в России, если ей предложат гонорар свыше 10 миллионов рублей. Об этом сообщил концертный директор Сергей Дворцов.

София Ротару
Фото: youtube.com by канал Иван Уткин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
София Ротару

В беседе со "Страстями" он отметил, что за годы своей творческой деятельности София Ротару смогла обеспечить себе достойную жизнь, поэтому она не стремится к постоянному присутствию на сцене.

"Она заработала на хорошую жизнь и выступает крайне редко — только для коллег и официальных лиц", — сказал Дворцов.

По мнению продюсера, София Ротару могла бы приехать в Россию только за очень большой гонорар — от 10 до 13 миллионов рублей.

После начала специальной военной операции на Украине София Ротару окончательно перестала выступать. Сейчас она живёт в Европе вместе со своим сыном и его семьёй.

Ранее стало известно, что украинский тиктокер подал документы на получение российского гражданства.

Уточнения

Софи́я Миха́йловна Рота́ру (укр. Софія Михайлівна Ротару, рум. Sofia Rotaru; род. 7 августа 1947, c. Маршинцы, Новоселицкий район, Черновицкая область, Украинская ССР, СССР) — советская и украинская эстрадная певица и актриса молдавского происхождения. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978).

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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