Названа сумма, за которую София Ротару вернётся на сцену России

Народная артистка СССР, украинская певица София Ротару может выступить в России, если ей предложат гонорар свыше 10 миллионов рублей. Об этом сообщил концертный директор Сергей Дворцов.
В беседе со "Страстями" он отметил, что за годы своей творческой деятельности София Ротару смогла обеспечить себе достойную жизнь, поэтому она не стремится к постоянному присутствию на сцене.
"Она заработала на хорошую жизнь и выступает крайне редко — только для коллег и официальных лиц", — сказал Дворцов.
По мнению продюсера, София Ротару могла бы приехать в Россию только за очень большой гонорар — от 10 до 13 миллионов рублей.
После начала специальной военной операции на Украине София Ротару окончательно перестала выступать. Сейчас она живёт в Европе вместе со своим сыном и его семьёй.
Ранее стало известно, что украинский тиктокер подал документы на получение российского гражданства.
Софи́я Миха́йловна Рота́ру (укр. Софія Михайлівна Ротару, рум. Sofia Rotaru; род. 7 августа 1947, c. Маршинцы, Новоселицкий район, Черновицкая область, Украинская ССР, СССР) — советская и украинская эстрадная певица и актриса молдавского происхождения. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978).
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