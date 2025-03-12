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Известный украинский блогер решил стать русским: Бабич отправился в миграционный центр

0:56
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Украинский блогер Артур Бабич поделился в своём Telegram-канале, что подал документы на получение российского гражданства.

Артур Бабич
Фото: youtube.com by канал Tatarka FM, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Артур Бабич

В опубликованном видео он рассказал о своём посещении миграционного центра.

"Такие дела. Поэтому, уважаемые журналисты, перестаньте называть меня украинским тиктокером", — сказал молодой человек.

Артур Бабич вернулся в Россию в 2024 году, хотя и уезжал из страны после начала специальной военной операции на Украине. Он отметил, что не собирается больше покидать РФ, так как здесь находится его аудитория, и здесь ему легче создавать контент.

В 2022 году Бабич некоторое время жил в США, а затем переехал в Армению из-за финансовых трудностей.

Ранее сообщалось, что Сарику Андреасяну могут запретить снимать патриотическое кино.

Уточнения

Арту́р Самве́лович Ба́бич (род. 16 мая 2000, Кривой Рог, Днепропетровская область) — украинский и российский тиктокер, музыкальный исполнитель. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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