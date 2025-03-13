Иван Ургант пошутил про дверь в тюремную камеру

Телеведущий Иван Ургант пошутил на тюремную тему.
Иван Ургант записал видео, в котором рассказывает о своих творческих планах и проектах.
Он рассказал о неком проекте "Живой Ургант". В процессе записи телеведущего потревожили. С выразительным скрипом открылась дверь в помещение, где записывал видео звезда ТВ.
"Такое ощущение, что дверь в камеру открыли", — сказал Иван и засмеялся.
Ургант колесит по странам Европы с совместными выступлениями с журналистом Владимиром Познером. Звёзды в своих выступлениях старательно избегают затрагивать политические темы.
Ранее Иван Ургант рассказал, за что полюбил жену Наталью Кикнадзе в день рождения супруги.
Ива́н Андре́евич У́ргант (род. 16 апреля 1978, Ленинград) — российский актёр театра, кино, телевидения и дубляжа, режиссёр, сценарист, продюсер, шоумен, теле- и радиоведущий, певец.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Чеснок вдруг начал желтеть? Это сигнал о нехватке важного элемента. Узнайте, чем подкормить растение, чтобы спасти урожай!