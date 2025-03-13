Иван Ургант пошутил про дверь в тюремную камеру

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Телеведущий Иван Ургант пошутил на тюремную тему.

Фото: https://vk.com/urgant_com by ВК-аккаунт Ивана Урганта is licensed under public doman Телеведущий Иван Ургант

Иван Ургант записал видео, в котором рассказывает о своих творческих планах и проектах.

Он рассказал о неком проекте "Живой Ургант". В процессе записи телеведущего потревожили. С выразительным скрипом открылась дверь в помещение, где записывал видео звезда ТВ.

"Такое ощущение, что дверь в камеру открыли", — сказал Иван и засмеялся.

Ургант колесит по странам Европы с совместными выступлениями с журналистом Владимиром Познером. Звёзды в своих выступлениях старательно избегают затрагивать политические темы.

Ранее Иван Ургант рассказал, за что полюбил жену Наталью Кикнадзе в день рождения супруги.

Уточнения

Ива́н Андре́евич У́ргант (род. 16 апреля 1978, Ленинград) — российский актёр театра, кино, телевидения и дубляжа, режиссёр, сценарист, продюсер, шоумен, теле- и радиоведущий, певец.



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