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Стриптизёр Тарзан похвастался свои богатством: налоговая пусть не напрягается

0:52
Шоу-бизнес

Стриптизёр и муж Наташи Королёвой Сергей Глушко, известный как Тарзан, рассказал о своём благосостоянии.

Певица Наташа Королёва и стриптизёр Тарзан
Фото: https://www.instagram.com/tarzan___official by Инстаграм Тарзана is licensed under public doman
Певица Наташа Королёва и стриптизёр Тарзан

Тарзан, который отметил свой 55-летний юбилей, напомнил, что в одном из интервью он назвал себя невероятно богатым человеком.

"Налоговая пусть не напрягается, ибо речь идёт не о деньгах. Моё богатство — это вы! Я безмерно счастлив!" — написал супруг Королёвой в социальных сетях.

Он опубликовал видео, на котором знаменитости шлют ему безмолвные приветы, складывая из ладошек сердечки.

Так Тарзана поздравили Родион Газманов, Ольга Картункова, Сергей Жуков, Владимир Винокур, Сергей Селин и другие знаменитости.

Ранее певица Наташа Королёва поздравила Тарзана с юбилеем.

Уточнения

Ната́ша Королёва (настоящее имя — Ната́лья Влади́мировна Порыва́й (укр. Наталія Володимирівна Поривай); род. 31 мая 1973, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, киноактриса, фотомодель и телеведущая. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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