Стриптизёр Тарзан похвастался свои богатством: налоговая пусть не напрягается

Стриптизёр и муж Наташи Королёвой Сергей Глушко, известный как Тарзан, рассказал о своём благосостоянии.
Тарзан, который отметил свой 55-летний юбилей, напомнил, что в одном из интервью он назвал себя невероятно богатым человеком.
"Налоговая пусть не напрягается, ибо речь идёт не о деньгах. Моё богатство — это вы! Я безмерно счастлив!" — написал супруг Королёвой в социальных сетях.
Он опубликовал видео, на котором знаменитости шлют ему безмолвные приветы, складывая из ладошек сердечки.
Так Тарзана поздравили Родион Газманов, Ольга Картункова, Сергей Жуков, Владимир Винокур, Сергей Селин и другие знаменитости.
Ранее певица Наташа Королёва поздравила Тарзана с юбилеем.
Ната́ша Королёва (настоящее имя — Ната́лья Влади́мировна Порыва́й (укр. Наталія Володимирівна Поривай); род. 31 мая 1973, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, киноактриса, фотомодель и телеведущая.
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