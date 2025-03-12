Архангел исчез: Азиза в ярости от телевизионной версии номера на шоу Суперстар

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Певица Азиза, участница пятого сезона музыкального шоу "Суперстар!", была в шоке от того, как телевизионщики смонтировали её выступление с песней "Встанем".

Фото: youtube.com by канал Valentin E32, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Азиза

В конце номера Азиза обращается к образу Архангела Михаила — защитника душ человеческих. Позади артистки на сцене была установлена огромная пятиметровая стелла.

"Как можно было так смонтировать телевизионную версию и кто это сделал, что Архангела Михаила ни разу не показали крупным планом в номере? Ведь он был основой этого номера, появляясь к финалу произведения", — цитирует исполнительницу mk. ru.

Азиза также подчеркнула, что её можно было поменьше показывать крупным планом, но снять образ святого было необходимо.

Кроме того, Азиза ответила на претензии Леры Кудрявцевой, которая сидела в жюри проекта, по поводу отсутствия в её репертуаре "весёлых" песен. Певица заявила, что её душа требует композиций, посвящённых родине, любви и надежде, а более радостные песни исполняют её коллеги.

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Уточнения

Ази́за Абдурахи́мовна Мухаме́дова, более известная мононимно как Ази́за (род. 10 апреля 1964, Ташкент, СССР) — советская, узбекская и российская певица и автор песен.



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