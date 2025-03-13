Леонид Агутин поздравил свою внебрачную дочь с днём рождения

Певец Леонид Агутин обратился с поздравлениями к старшей наследнице от отношений с балериной Марией Воробьёвой.
Леонид Агутин опубликовал в социальных сетях фото старшей дочери Полины в день её рождения. Девушке исполнилось 29 лет.
"Поленька, доченька моя старшая! Первое моё отцовское счастье! Гордость моя! Поздравляю тебя и всех нас с днём твоего рождения!" — написал под снимком артист.
Он пожелал наследнице осуществления грандиозных планов и здоровья.
"Люблю и очень скучаю!" — признался певец.
Дочь Агутина Полина отучилась на юридическом факультете во Франции, а сейчас живёт в Великобритании.
У Агутина также есть младшая дочь Елизавета-Мария от певицы Анжелики Варум. Ранее певец поздравлял наследницу с днём рождения. Девушка живёт и работает в США.
Леони́д Никола́евич Агу́тин (род. 16 июля 1968, Москва) — советский и российский певец, композитор, поэт-песенник, музыкант, автор песен, аранжировщик и режиссёр театрально-массовых представлений. Заслуженный артист Российской Федерации (2008).
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