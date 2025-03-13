Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вы всё ещё боитесь отеков по утрам? Оказывается, отказ от воды может сделать только хуже
Бюджетный ужин на всю семью за 30 минут: рагу с сосисками и фасолью
Спина скажет спасибо: зачем включать гиперэкстензию в тренировки
Самый мощный Volvo в истории: ES90 выходит на новый уровень
Она не скажет люблю, но покажет: 15 признаков кошачьей привязанности
Секрет идеальной кожи после эпиляции: массаж как спасение от раздражений
Ошибка на кухне: почему одна ложка может привести к пищевому отравлению
Инвазивное вмешательство на минимуме! Робот-хирург Da Vinci улучшает качество медпомощи
Почему пляжи Сан-Ремо больше недоступны для отдыха

Биолог высказалась об опасности Денежного дерева после жуткого рассказала Садальского

Шоу-бизнес

Кандидат биологических наук, специалист по цветочным культурам Юлия Троицкая оценила опасность растения "Денежное дерево".

Толстянка, денежное дерево
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Толстянка, денежное дерево

Юлия Троицкая оценила историю Станислава Садальского, который заявил, что муж его знакомой умер, так как его кормили салатом из листьев "Денежного дерева".

"Вопрос в концентрации. Может быть, у него индивидуальная непереносимость. Может, он так на это среагировал. Вообще-то народ из этого денежного дерева то капли в нос пытается делать, они как алоэ иногда используют, то ещё что-то", — объяснил эксперт в беседе с Pravda.ru.

Она отметила, что для отравления следует съесть это растение в большом количестве.

Троицкая предположила, что организм мужчины был уже ослаблен.

"Не надо есть комнатные растения вообще никакие", — дала совет специалист.

Эксперт предупредила, что для домашних животных могут быть опасны замиокулькасы. Она посоветовала сеять для кошек овёс, чтобы они не заглядывались на комнатные растения.

"Тут надо иметь голову на плечах", — призвала эксперт.

Уточнения

Толстя́нка или крассула, красула, или жирянка (лат. Crássula) — род суккулентных растений семейства Толстянковые (Crassulaceae). Многие виды являются популярными комнатными растениями.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Русский ответ беспилотникам: создан патрон, который сбивает дроны на раз-два
Наука и техника
Русский ответ беспилотникам: создан патрон, который сбивает дроны на раз-два Аудио 
Наука не готова к такому открытию: окаменевшие дороги и загадочные строения в Антарктиде
Наука и техника
Наука не готова к такому открытию: окаменевшие дороги и загадочные строения в Антарктиде Аудио 
Названа сумма, за которую София Ротару вернётся на сцену России
Российский шоу-бизнес
Названа сумма, за которую София Ротару вернётся на сцену России
Популярное
Забудьте о пожелтевшем чесноке — простое удобрение спасёт урожай

Чеснок вдруг начал желтеть? Это сигнал о нехватке важного элемента. Узнайте, чем подкормить растение, чтобы спасти урожай!

Забудьте о пожелтевшем чесноке — простое удобрение спасёт урожай
Секрет защиты от слизней, о котором знают только опытные дачники
Секрет защиты от слизней, о котором знают только опытные дачники
Ни 30, ни 40: вот при скольких градусах нужно стирать полотенца
Летняя резина теперь по цене путёвки в Турцию, а зимняя — вдвое дороже
ТОП-8 легковых автомобилей, которые легко починить самому Дмитрий Плотников Отвергать план Трампа о временном перемирии — это плохая дипломатия, считают эксперты Любовь Степушова Австрийский император Франц Иосиф знал секрет долголетия Сергей Лебедев
Калифорния погружается в океан: что ждёт американцев в ближайшие десятилетия
Сводка с фронта: остатки ВСУ в Курской области будут уничтожены сегодня, Киев предложил лживое перемирие
Одна ложка – и клубника растёт, как на дрожжах: секрет гигантского урожая клубники
Одна ложка – и клубника растёт, как на дрожжах: секрет гигантского урожая клубники
Последние материалы
Вы всё ещё боитесь отеков по утрам? Оказывается, отказ от воды может сделать только хуже
Бюджетный ужин на всю семью за 30 минут: рагу с сосисками и фасолью
Спина скажет спасибо: зачем включать гиперэкстензию в тренировки
Самый мощный Volvo в истории: ES90 выходит на новый уровень
Она не скажет люблю, но покажет: 15 признаков кошачьей привязанности
Секрет идеальной кожи после эпиляции: массаж как спасение от раздражений
В США рассказали о разработке "вертолета-пушки"
Ошибка на кухне: почему одна ложка может привести к пищевому отравлению
Инвазивное вмешательство на минимуме! Робот-хирург Da Vinci улучшает качество медпомощи
Почему пляжи Сан-Ремо больше недоступны для отдыха
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.