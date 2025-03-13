Биолог высказалась об опасности Денежного дерева после жуткого рассказала Садальского

Кандидат биологических наук, специалист по цветочным культурам Юлия Троицкая оценила опасность растения "Денежное дерево".

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Толстянка, денежное дерево

Юлия Троицкая оценила историю Станислава Садальского, который заявил, что муж его знакомой умер, так как его кормили салатом из листьев "Денежного дерева".

"Вопрос в концентрации. Может быть, у него индивидуальная непереносимость. Может, он так на это среагировал. Вообще-то народ из этого денежного дерева то капли в нос пытается делать, они как алоэ иногда используют, то ещё что-то", — объяснил эксперт в беседе с Pravda.ru.

Она отметила, что для отравления следует съесть это растение в большом количестве.

Троицкая предположила, что организм мужчины был уже ослаблен.

"Не надо есть комнатные растения вообще никакие", — дала совет специалист.

Эксперт предупредила, что для домашних животных могут быть опасны замиокулькасы. Она посоветовала сеять для кошек овёс, чтобы они не заглядывались на комнатные растения.

"Тут надо иметь голову на плечах", — призвала эксперт.

Уточнения

Толстя́нка или крассула, красула, или жирянка (лат. Crássula) — род суккулентных растений семейства Толстянковые (Crassulaceae). Многие виды являются популярными комнатными растениями.



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